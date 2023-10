Afición del Málaga: Las peñas se dan un baño de malaguismo

Celebró por todo lo alto el pasado sábado su 15º aniversario la Peña Malaguista de Archidona celebró su decimoquinto aniversario, que en esta ocasión quiso reconocer la labor del resto de peñas blanquiazules, que estuvieron representadas en un bonito acto que contó con una importante lista de invitados. "Homenajeadas por su contribución al engrandecimiento del malaguismo". Y tanto.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde de la ciudad, Manuel Almohalla; el concejal de deportes, Julián Morales; y el presidente de la cooperativa La Purísima, Antonio Casado. Como suele ser habitual, el club de Martiricos contó con la representación del consejero de protocolo y relaciones institucionales, Francisco Martín Aguilar.

Peñas asistentes

Fueron veintiséis las peñas que acudieron al evento, encabezadas por la FPM: Archidona, Alameda, Antequera, Pizarra, Cártama, Guadalhorce ‘Juanmi’, Los Lunes, Churriana, SobreRuedas, Personas Sordas, Coraje y Corazón, SuperBasti, Benamiel, Fuengirola, Conejito de Torrox ‘Duda 17’, Comepipas, Borriquerón de Casabermeja, Teba, Mollina, San Pedro Alcántara, Internacional, Fondo Sur 1904, Malaka Hinchas, Universitaria y los 300 de Barcelona.

Todas ellas recibieron una réplica en terracota de la famosa Plaza Ochavada de Archidona y un litro de aceite de oliva virgen extra.

Más de 4.300 entradas vendidas ya

Que el Málaga empatase en Huelva ante el Recreativo no ha restado ni un ápice de pasión en el malaguismo, todo lo contrario. El conjunto que entrena Sergio Pellicer volverá a vivir una auténtica fiesta en su estadio en la cita que tiene que disputar contra la UD Melilla este jueves 12 de octubre (12:00 horas). De momento lleva vendidas la friolera de más de 4.300 entradas y teniendo en cuenta que tiene 19.000 abonados, muy mal se le tiene que dar para no firmar la mayor afluencia de lo que llevamos de temporada, que hasta el momento ha ido in crescendo.

En este tipo de citas y cuando el viento es favorable, la afluencia de público suele multiplicarse. Es una ocasión fabulosa, sobre todo, para aumentar la presencia de niños y niñas de diferentes edades. Festivo nacional y horario matinal, combinación perfecta. Eso sí, al mismo tiempo es una hora pésima para los que tienen que trabajar a pesar del día tan señalado y eso resta un pellizco de aficionados.