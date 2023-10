4.300 entradas vendidas para el Málaga CF - Melilla y subiendo

Que el Málaga empatase en Huelva ante el Recreativo no ha restado ni un ápice de pasión en el malaguismo, todo lo contrario. El conjunto que entrena Sergio Pellicer volverá a vivir una auténtica fiesta en su estadio en la cita que tiene que disputar contra la UD Melilla este jueves 12 de octubre (12:00 horas). De momento lleva vendidas la friolera de más de 4.300 entradas y teniendo en cuenta que tiene 19.000 abonados, muy mal se le tiene que dar para no firmar la mayor afluencia de lo que llevamos de temporada, que hasta el momento ha ido in crescendo.

En este tipo de citas y cuando el viento es favorable, la afluencia de público suele multiplicarse. Es una ocasión fabulosa, sobre todo, para aumentar la presencia de niños y niñas de diferentes edades. Festivo nacional y horario matinal, combinación perfecta. Eso sí, al mismo tiempo es una hora pésima para los que tienen que trabajar a pesar del día tan señalado y eso resta un pellizco de aficionados.

La Rosaleda ha ido a más con el paso de las jornadas. Comenzó con un número alto ante el Atlético de Madrid B, oficialmente 18.885 espectadores (en aquel momento, 2 de septiembre, apenas se superaban los 16.000 abonados). Luego llegó la cita contra el Recreativo Granada, donde el aumento fue palpable y se ocuparon 19.282 butacas en el feudo de Martiricos.

Esas cifras se reventaron en la última ocasión en la que el Málaga jugó ante su gente. El partido disputado contra el CD San Fernando atrajo a 21.622 espectadores. Se confía en que este jueves contra el equipo del malagueño Miguel Rivera se deje atrás por mucho. En el hipotético caso de fueran al campo todos los abonados (algo prácticamente imposible) y los que han adquirido sus localidades, se superarían los 23.000 asistentes. Poca broma.

Afición viajera

Las exhibiciones de la afición del Málaga no están quedando solamente para los partidos de casa. Impulsados por el buen arranque del equipo, unos precios asequibles y cierta cercanía geográfica, los desplazamientos están siendo masivos. Lo de Linares no fue ni medio normal, con cerca de 3.000 malaguistas en Linarejos. Pero también en Huelva se superó el millar de personas a pesar de ser un destino más alejado y en un día y hora menos favorables.