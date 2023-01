Aguirre, a Lago Junior: "Si tienes tu oportunidad, péscala"

El segundo fichaje del Málaga CF en este mercado invernal parece estar a punto de caer. Después de conocerse que Appiah y el Almería habrían dado el visto bueno a la entidad de Martiricos para ceder al jugador holandés durante lo que resta de temporada, sólo faltaría cristalizar la firma. Ahora la novedad llega desde el conjunto insular, donde el técnico del Mallorca, Aguirre, habló en la rueda de prensa previa al encuentro copero sobre Lago Junior: "Me atreví a comentarle a Lago que iba a tener pocas posibilidades con las llegadas, que si se quedaba no me estorbaba, es un chico extraordinario, profesional. Si quiere salir buscando minutos no voy a impedirlo. Es un chico encantador. Con Dani, con Can, Antonio Sánchez... Tiene complicado jugar. Le dije 'Si tienes tu oportunidad, péscala'. Pero aquí será bienvenido siempre. Es bien querido, mallorquinista de Segunda B, Segunda A, Primera... Ha dado mucho por el club. No está por debajo de nadie, pero hay una superpoblación en la mediapunta". Fue claro el mejicano a la hora de demostrar que por su parte no hay ningún impedimento, todo lo contrario.

Ambos jugadores son dos peticiones expresas de Pepe Mel, quien le solicitó a Manolo Gaspar que le gustaría contar con los refuerzos lo antes posible para poderse centrar en el trabajo. Sin embargo, quizás se está demorando un poco la llegada de las dos nuevas incorporaciones blanquiazules, más aún cuando las partes implicadas han reconocido públicamente su intención por cerrar los acuerdos. Por lo tanto, todo parece cuestión de horas para terminar de pactar todos los flecos de las operaciones y acto seguido cerrarlas de forma oficial. Parece cuestión de tiempo, aunque parece complicado que se pudieran vestir de corto para medirse ante el Tenerife en el regreso liguero de este sábado a las 18:30 horas en La Rosaleda.