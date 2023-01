Baltasar Moreno, de marcarle a Mel en Copa del Rey a poder jugar a sus órdenes

Es época de fichajes para todas las categorías de la entidad de Martiricos, no sólo para el primer equipo, por lo que Funes también aprovechó para realizar su particular lista de regalos. Y el primero ya llegó. Baltasar Moreno, más conocido como Balta, fue el elegido. El jugador procedente del Vélez de Segunda RFEF no estaba entrando en los planes ni de Álex Ortiz ni de Magnus Pehrsson durante la primera mitad de esta campaña. De hecho, de 15 encuentros estuvo no convocado en nueve, fue suplente en tres y en los otros tres restantes apenas disputó más de diez minutos. Sin duda cifras bastante pésimas para cualquier futbolista que desee progresar.

El joven de 22 años cubrirá una posición que carece de efectivos en el conjunto blanquiazul, la del extremo derecho, y empezará en el Atlético Malagueño aunque conociendo a Pepe Mel y sus necesidades no sería extraño que tirase del ahora canterano en ciertos momentos. Además, cosas de la vida, el técnico madrileño ya se enfrentó al joven malagueño la temporada pasada, donde sufrió un gol suyo. Quizás no se acuerde porque su equipo consiguió darle la vuelta al electrónico, de lo contrario podría ser. Fue en la histórica eliminatoria de Copa del Rey que enfrentó al Vélez contra Las Palmas de Primera División. Un tanto del entonces dorsal 22 blanco le puso cuesta arriba el partido para los amarillos, quienes requirieron de la prorroga para conseguir el pase de ronda en el Vivar Téllez.

Además, Balta ya conoce la Tercera RFEF porque vistió la camiseta de El Palo antes de trasladarse al conjunto de La Axarquía. Además, el Vélez es uno de los rivales habituales tanto del primer equipo blanquiazul como del filial en las pretemporadas, por lo que todo apunta a que el extremo andaba desde hace tiempo en el radar de Martiricos.

