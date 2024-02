El jeque Al-Thani y Toni Morillas se enzarzan en Twitter

Vuelve a las andadas el jeque Al-Thani, que ya no sólo tiene exabruptos e insultos para "Mr. Broker" De la Torre, también para la oposición. Su último objetivo en Twitter (ahora X) ha sido la portavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, que recientemente acusaba al alcalde de la capital de haber puesto una "alfombra roja" al catarí desde que compró el Málaga. La reacción del apartado presidente blanquiazul fue responder a diversos medios que se hicieron eco de la noticia con un mensaje de lo más irrespetuoso: "¿Ella tiene mente o no tiene una? ¿O está en coma?".

La respuesta de Morillas llegó con un contundente mensaje aportando una captura de la reacción del sheikh: "Señor Al-Thani, diríjase a mí con respeto. Que se haya reído de mi ciudad, saqueando a su club de fútbol, no le da derecho a seguir haciéndolo. El dinero nunca dio la educación. Además de mente tengo comprensión lectora: los delitos que se le imputan lo pondrán en su lugar. Pague".

Al-Thani, o quien le lleve las redes, por la manera de redactar la respuesta: "El problema es cuando alguien te acusa o te difama. Él te pide que lo respetes. Él insiste en acusarte de robar. Cuando viene una persona e invierte más de doscientos millones de euros. Él está siendo engañado y le están robando sus inversiones. ¿Y no proteger su inversión por parte de las autoridades competentes de la ciudad, cómo se llama? No estoy esperando una respuesta tuya, pero cállate y no vuelvas nunca a mencionar mi nombre".

No, no hizo caso Morillas a la orden del jeque y le replicó nuevamente: "Ningún señor me va a mandar callar. Ni a mí, ni a ninguna mujer. Tendrá que comparecer ante la Justicia. El Informe del Ministerio Fiscal da buena cuenta de sus presuntas fechorías con el dinero del Club y de la ciudad. Málaga se defiende". Aludía al informe que destapó este diario sobre la escandalosa trama Al-Thani.

