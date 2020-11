Al-Thani pierde otro recurso y espera fecha para declarar

A comienzos de octubre, la defensa del máximo accionista del Málaga, Abdullah bin Nasser Al-Thani recurrió el hecho de que la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA) estuviese personada en la causa contra él como acusación particular. Al parecer, el hecho de que fuese la junta directiva de la APA y no su asamblea la que empujase la causa es el hecho que los cataríes esgrimían para apuntar la falta de legitimidad de los litigantes. Ahora, la jueza y el fiscal del caso confirman que la APA sí reúne las condiciones para ser acusación particular y que no hay nada anómalo en el procedimiento.

De esta manera, no hay un posible defecto de forma que pueda dar al traste con el proceso que se está llevando a cabo contra los Al-Thani. De hecho, en los estatutos que rigen la APA queda recogido que la junta directiva representa a cada uno de los asociados que son accionistas del equipo malacitano y por ende pueden ser acusación particular en este proceso. De hecho hay algunos accionistas que lo han hecho al margen de la APA. La magistrada solicitó a la APA la información pertinente sobre sus asociados y la propiedad de acciones del club para confirmar que todo esta correcto.

Al margen de esto, ahora se está esperando que en breves fechas se conozca el día en el que los Al-Thani tengan que presentarse en la embajada de España en Catar para declarar vía telemática delante de la jueza que instruye el caso. Se trata de otro paso adelante en el caso que se mantiene contra la gestión de los máximos accionistas en el club costasoleño y que mantiene al equipo intervenido judicialmente.