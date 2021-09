Y el jeque Al-Thani se ríe de BlueBay: "Es divertido que ataque al administrador"

Saltó Abdullah Al-Thani para colarse en la fiesta que tienen BlueBay y el administrador. El jeque, en el hilo de la noticia sobre este hecho que publicó Málaga Hoy, respondió mofándose de los actos de la hotelera y preguntando dónde está el dinero del patrocinio.

"Jajaja. Es tan divertido ver a BlueBay atacar al administrador judicial y pedir la ampliación de capital de la empresa NAS España. Es una empresa de mi propiedad. Pregunten a ellos y al administrador dónde están los cheques (¿?) del patrocinio del equipo. ¿Lo tienen ya o no?".

"Me refiero a la empresa matriz en España, que es de mi propiedad personal. En cuanto a las empresas que fueron hechas por Moayad Shatat, no lo admito en primer lugar y no sé nada al respecto, como mencioné al juez", añadió.

