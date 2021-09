El Málaga CF y su reserva de lujo

Este Málaga es otra cosa. El equipo con un ala cortada ha aprovechado la tabla rasa del año anterior para confeccionar una plantilla amplia y competitiva este verano. El curso anterior las convocatorias estaban plagadas de futbolistas del filial y el juvenil, que completaban las listas. Con mucha dignidad, por cierto. Ahora, en cambio, echando un ojo a lo que tenía en su banquillo José Alberto López en Almería (que seguramente será similar ante el Girona), se observa una reserva de lujo.

Muchos futbolistas que eran titulares ahora tendrá que pelear con uñas y dientes para colarse en el once de José Alberto. Dani Martín, Javi Jiménez, Lombán, Ramón Enríquez, Jairo Samperio, Jozabed, Ismael Casas, Iván Calero, Sekou Gassama (que ahora se sabe que estaba lesionado) y los canteranos Roberto, Haitam y Santos (portero).

Y eso que no se pudo contar con el sancionado Alberto Escassi y todavía no están disponibles Pablo Chavarría, Hicham o Ismael Gutiérrez, que tiene que cumplir una sanción que arrastra pero al tener ficha con el Atlético Malagueño, no cuentan estos partidos del primer equipo.

Esta segunda unidad del Málaga está ayudando también en momentos difíciles. En Ibiza fueron importantes y determinantes hombres como Jairo, Roberto y Haitam, que participaron activamente en los dos goles que sirvieron para firmar un empate. Ante el Almería el propio Roberto de la mano de un inspirado Jozabed pusieron en francos aprietos a Fernando, héroe del partido para los rojiblancos.

No es una cuestión baladí. José Alberto lleva su equipo al límite. Su apuesta es clara y eso conlleva un enorme desgaste, por lo que necesita disponer de armas para el recorrido de sus partidos. Sobre todo ahora, que la plantilla no ha alcanzado todavía su mejor nivel físico (lo que no significa que ahora esté mal).

El entrenador asturiano está todavía en proceso de moldear el equipo. Sólo tres futbolistas han estado todos los minutos en el verde: Dani Barrio, Juande y Peybernes. Les sigue muy de cerca Brandon Thomas, que sólo ha dejado disputar el final de partido contra el Mirandés, en el que fue sustituido en el minuto 88. Lo normal habría sido que en este club estuviese también Alberto Escassi, pero la expulsión ante el Alcorcón lo ha evitado.

José Alberto ya ha utilizado un total de 20 futbolistas en estas cuatro primeras jornadas. De ellos, Genaro Rodríguez, Roberto y Jairo han estado en todas ellas algún minuto sobre el césped. Ahora mismo faltan por debutar esta temporada el portero Dani Martín, el capitán David Lombán, Iván Calero (que viene de superar una lesión muy dura), Ismael Gutiérrez, Hicham, Sekou y Pablo Chavarría. Eso sin contar a Ale Benítez, Alexander González, David Larrubia (en tres convocatorias ya) y otros jóvenes valores que ya han estado en citaciones en lo poco que va de campaña.

Tras una derrota suelen llegar cambios. De cualquier modo, el cambio de cromos sólo haría refrendar que ahora mismo el Málaga tiene recursos para competir y bien.