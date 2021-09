BlueBay arremete de nuevo contra el administrador judicial del Málaga CF

En el Málaga, las aguas mansas anuncian casi por sistema algún temporal. Cuando todo estaba ya prácticamente centrado en la normalidad deportiva tras el cierre del mercado de fichajes, reaparece uno de los actores principales del entorno del club de La Rosaleda: BlueBay. La hotelera vuelve a la carga arremetiendo nuevamente contra el administrador judicial. Señala, en un escrito enviado al juzgado, desvelado por SER Málaga y al que ha tenido acceso este medio, lo que a su juicio son algunos incumplimientos legales por parte de José María Muñoz e insiste en que se celebre una junta extraordinaria de accionistas antes del próximo 20 de septiembre.

En el texto se indican por parte de BlueBay situaciones en las que se acusa a Muñoz de no ejercer debidamente su función como administrador también al frente de NAS Spain 2000, la sociedad en la que el jeque Al-Thani y la hotelera (bajo Management Empresarial Málaga SL) se repartían las acciones del catarí en un 51-49% y donde también desempeña su labor el abogado malagueño desde hace casi 11 meses: "El mandato judicial contenido en el auto de su nombramiento en virtud del cual debía emitir informes en el plazo de tres meses sobre la situación económica y contable de NAS SPAIN 2000 S.L, así como sobre la situación, solvencia y viabilidad de la empresa. Correspondía al Administrador Judicial formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social (antesdel 31/03/2021) las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluiría, cuando procediese, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado (art. 253 LSC); sencillamente, no lo ha hecho (al menos, que nos conste)".

Continuó la hotelera destacando que no ha convocado la Junta General Ordinaria para proceder a la aprobación de las "cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social" y que tendría que haber sucedido antes del 30 de junio pasado. Hilaron también la no convocatoria de una junta extraordinaria para "la toma de conocimiento de la renuncia del administrador único de la sociedad, Moayad Shatat" y el nombramiento de un nuevo órgano de administración. No olvidan puntualizar que Muñoz es conocedor de esta situación.

Según el texto enviado por BlueBay, se trata de evitar que la sociedad continúe "acéfala" es una de las"manifestaciones elementales del deber de diligencia del Sr. AJ, que este ha ignorado", añadiendo que "No ha podido inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil por cuanto dicho Registro está cerrado por falta de depósito de cuentas de los ejercicios sociales anteriores a su nombramiento, al no haber subsanado estedefecto".

Management Empresarial Málaga SL, como accionista de NAS Spain, solicita mediante requerimiento notarial al administrador judicial que convoque una Junta General Extraordinaria para el "examen y aprobación, si procede, de las cuentas abreviadas correspondientes al ejercicio social" de todos los ejercicios desde 2014 a la actualidad, así como la mencionada constatación de la renuncia de Shatat y el nombramiento de un "órgano de administración conforme al pacto de socios" -el acuerdo que en marzo de 2013 suscribió BlueBay con la sociedad anterior de Al-Thani y que derivó en un larguísimo proceso que hoy todavía dura-. La guinda es la propuesta de ampliación del capital social por valor de 8,6 millones de euros, cantidad que coincide con la que se fijó por parte de Muñoz para la póliza de crédito que finalmente no se concretó.