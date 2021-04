Desde Albacete: "Tenemos que intentar hacer el mejor partido del año en La Rosaleda"

El colista Albacete todavía sueña con reengancharse y lograr evitar el descenso. Para ello necesita sumar de tres en tres y su estación más próxima es Málaga. Álvaro Jiménez, uno de los hombres más importantes del cuadro manchego lo dejó claro ante los medios: "Tenemos que centrarnos en nosotros y no en el rival. Tenemos que intentar hacer el mejor partido del año en La Rosaleda. Necesitamos tres puntos vitales. Todo lo que no sea pensar en el Málaga no suma”.

Sobre el horario, que el Málaga ya ha probado en varias ocasiones hace pocas jornadas, el futbolista del Alba despeja: “Hay otros equipos que les había tocado jugar a las 14:00 horas. Es lo que hay. Da igual que te quejes porque va a seguir estando. Quejarse no suma. Todo lo que no sea creer, confiar en el equipo, ayudar, palabras positivas y pensar en Málaga no va a sumar. Qué más da el horario. Somos 11 contra 11. Hay que ganar y ya está”.

"En esta categoría te penalizan los errores, lo he dicho siempre, y cuando te duermes en alguna jugada te castigan. Y en segunda División remontar un partido es muy complicado. Al final el equipo está trabajando bien, no está siendo todo lo contundente que nos gustaría. Da igual cómo ha ido el partido si no llegan resultados, pero es verdad que si juegas de esta manera tienes más posibilidades. Tenemos que seguir por este camino e intentar conseguir los tres puntos antes el Málaga", sentenció.