Chavarría abre la puerta a seguir en el Málaga CF

Con la permanencia casi amarrada, cada vez se piensa más en la próxima temporada, en ver quién continúa y quién no. En el Málaga hay ciertos nombres propios que destacan sobre los demás. Uno de ellos es el de Pablo Chavarría, que termina contrato el próximo 30 de junio con el club de Martiricos. La entidad ya ha iniciado los contactos para que siga a pesar de estar lesionado de larga duración y sabiendo que no llegará a tiempo para el arranque del curso 2021/2022. El futbolista, por su parte, se deja querer.

"Mi agente estuvo aquí antes de lesionarme. Las conversaciones están. Después va a depender mucho de lo que quiera hacer el Málaga. Yo me siento muy a gusto, hay que llegar a un acuerdo pero me haría ilusión seguir aquí", confesó en una entrevista en El Desmarque Málaga., donde aseguró ser optimista: "Sí, sin duda. Desde un primer momento el club cuando me lesioné estuvo en todo momento conmigo. Manolo, José María Muñoz, todas las personas del club. Es por eso que uno está a gusto aquí. Esperemos que cuando se tenga que hablar las cosas lleguemos a un acuerdo y que pueda seguir".

Chavarría firmó por el Málaga por una temporada después de haberse liberado del Mallorca, donde no se cumplieron sus expectativas deportivas. En Martiricos levantó el vuelo y demostró ser un delantero de mucha categoría, dando además la sensación de que la Segunda División le quedaba pequeña. "Yo vine aquí porque me hacía mucha ilusión jugar en el Málaga. En el fútbol nunca se sabe, sé que hay otros equipos interesados pero estoy muy a gusto, mi familia también y esperemos que pueda seguir", dijo el punta argentino.

Su desafortunada lesión provocó que desapareciesen pretendientes, pero no el Málaga, que sigue adelante en su idea de renovarle. Manolo Gaspar siempre ha tenido claro que haría un esfuerzo por tratar de retener al futbolista y estaba esperando a conocer mejor sus márgenes económicos para hacerle la mejor oferta posible.

Pasó por el quirófano el 10 de marzo y ahora sigue su recuperación en La Rosaleda, donde suele coincidir con Iván Calero, que le lleva ventaja y le sirve también como consejero en el proceso de puesta a punto. Y en eso se centra Chavarría, que no sabe o no quiere aclarar si está más cerca el sí o el no: "No puedo decir, no estaría diciendo la verdad porque la realidad no la sé todavía. Por el momento estoy tranquilo, pensando en ponerme bien, en mejorar de la rodilla que es lo principal. Todos saben que estoy a gusto aquí".