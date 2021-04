El optimismo de Jairo Samperio

Jairo Samperio está feliz. Tiene continuidad, se siente en forma, ve que aporta en el campo y que el pasado de lesiones va quedando atrás mientras lo solapa el olor a césped. A día de hoy es titular para Sergio Pellicer, es una pieza importante. Para eso llegó al Málaga, donde está muy a gusto.

“El fútbol da muchas vueltas para bien y para mal. Ahora me está tocando jugar más, estoy con confianza, me están saliendo las cosas y están acompañando los resultados. Creo que desde que llegué a Málaga probablemente sea mi mejor momento. La continuidad da confianza, físicamente me encuentro muy bien. Tengo esa chispa de velocidad que a lo mejor me faltaba. Desde fuera no sé cómo se verá, pero personalmente yo lo veo así. Contento por la confianza que me está dando el entrenador y ojalá siga así”, dijo en SER Deportivos Málaga.

Le da igual dónde le sitúe Pellicer: "Con jugar estoy contento. En la izquierda tuve el mejor año de mi carrera, en la derecha he jugado toda mi vida. Y por dentro también me gusta jugar porque estoy más cerca del gol, más cerca de la portería. No sabría decir un sitio. En estos partidos estoy jugando más en la derecha y estoy contento”.

Sobre la permanencia, quiso ser prudente: “Matemáticamente no, pero tenemos un colchón grande, para qué nos vamos a engañar. Por otro lado tampoco queremos estar así, ir partido a partido, disfrutarlos, conseguir ganar partidos te hace llevar una semana más amena. No pensamos más allá del siguiente partido. Venimos en una buen dinámica y sería un error pensar en otras cosas, hay que pensar en el Albacete y en tratar de conseguir cuanto antes los 50 puntos. Todo el mundo dice que este año la permanencia va a estar en menos puntos, pero puede pasar que los de abaja peguen un empujón fuerte ahora. Nunca se sabe”.

Play off

“Siendo sincero la ilusión está ahí, lógicamente, pero sabemos que está muy complicado, pero este año los de arriba tienen muchos puntos. Si ganásemos al Albacete se miraría de otra forma, lo de abajo estaría prácticamente cerrado y podríamos mirar lo que podría llegar a ser de aquí a final de temporada. No tenemos ningún tipo de presión en ese aspecto y la competición dirá si podemos llegar o no. ¿A quién no le gustaría jugar el play off? Pero eso lo marcará la competición”.

Pocas fichas

“Lo que nos ha hecho ser tan fuertes este año es que el vestuario es una piña. Con las pocas fichas, con las lesiones y demás, eso ha sido lo más importante. En los momentos malos hemos estado juntos. Ahora que son mejores, pues igual. Esa ha sido una gran base a partir de la cual el Málaga Club de Fútbol debería progresar desde ahora y valorar lo que se ha conseguido este año y no es nada fácil. Al final te acabas acostumbrando y parece una cosa hasta normal. Pero es bastante difícil estar haciendo cálculos de si entra uno o entra otro, que si puede haber una alineación indebida… no es nada fácil. Y con las bajas tan importantes que hemos tenido, sobre todo la de Pablo, el equipo ha dado la cara y en resultados prácticamente no se ha notado. Orgulloso por el equipo”.

Optimismo

“Es una situación rara, pero si estás físicamente disponible también tienes la opción de disputar muchos minutos. Por esa parte también le veo el lado positivo, yo soy de quedarme con las cosas buenas. Tenemos 45 puntos y lo normal sería estar peleando por otras cosas a estas alturas. Quizás no se le da tanto valor a lo que estamos consiguiendo. Estoy disfrutando del fútbol después de dos años malos”.

Relación con Joaquín Muñoz

“Una cosa no quita la otra. Lógicamente todos queremos jugar. Con Joaquín comparto puesto, pero diariamente estamos juntos, haciendo bromas. Y la competencia es buena para el equipo. En general me llevo bien con todos, con algunos mejor lógicamente. Con Joaquín tengo mucha confianza y compenetración aunque a veces compitamos por un puesto”.

Falta al portero en el gol anulado al Lugo

“Desde dentro del campo la veo clara. Eso a un jugador en el centro del campo le pitan falta. Desde el campo se aprecia diferente al VAR y a la televisión. Pitó falta pero yo le dije en el campo al árbitro que por su gesto parecía que había pitado gol y le escuché decir por el pinganillo: “He pitado falta, he pitado falta”. Nos confundió a muchos fue el gesto que hizo con el brazo”.

Del Albacete

“Estos son los partidos más peligrosos que puede haber. Vienes en buena dinámica, con cosas positivas, la salvación la tienes… ellos todo lo contrario, vienen de varias derrotas y si no ganan, prácticamente lo tienen complicadísimo. Es una final para ellos y mínimo tenemos que igualar esa intensidad de inicio, que no metan un gol rápido. Si competimos como hasta ahora, jugar con menos presión nos puede ayudar a desplegar nuestro mejor fútbol y por esa parte puede que tengamos un poco de ventaja”.

Orlando Sá

“Hoy entrenó al margen con el recuperador porque lleva unas semanas fuera. Está bien, a ver cómo responde el tendón después del tiempo parado. Será cuestión de días ponerse a tono y a ver si puede ayudar. Es lo que decimos siempre, a veces hay que forzar un poco para hacer, aunque sea, bulto por las fichas profesionales. Varios compañeros han tenido que hacerlo en otras ocasiones para que parezcamos un equipo profesional. Ojalá pueda ayudarnos porque quedan nueve partidos y ahora tenemos además la baja de Luis y seguimos necesitando de todos”.

Scepovic

“Es un tío súper tranquilo, se ha adaptado muy rápido, es muy hablador y como todos saben habla el castellano perfectamente. No le ha costado nada adaptarse al grupo, estamos encantado con él. En cada ratito que está teniendo intenta ayudar al máximo y de forma lo veo físicamente bien. Se nota que ha estado activo. Cada partido es diferente, pero lo veo en forma”.