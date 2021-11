Alberto Escassi: "Los árbitros tienen que proteger a Kevin o se lo van a cargar"

Cuando habla Alberto Escassi está hablando el Málaga. Su alcance como capitán trasciende el césped y fuera también es capaz de saber tratar todas las cuestiones que preocupan al malaguismo. Lo primero que hace es ponerse delante de las balas para exigirse más. También pide más a sus compañeros, pero saca las uñas para defenderlos. Como al perseguido Kevin.

"Hay dos lecturas por el camino que vamos. En casa estamos siendo muy fuertes y el equipo lo nota. Es verdad que fuera de casa nos está costando muchísimo, somos el único equipo que no ha ganado fuera de casa en esta temporada. Siempre vamos a por los tres puntos, a ver si pronto lo conseguimos", comenzó valorando al equipo tras 13 partidos: "Ambición no falta para nada. Todas las semanas entrenamos a tope, el equipo se deja el alma. Los calentamientos fuera de casa son muy buenos, de mucha intensidad, concentrados, salimos con muchas ganas. Pero llevamos varios partidos en los que nos cuesta entrar bien y mejorar esos primeros 15/20 minutos. Salimos siempre a ganar, a dejarnos el alma y la vida por este escudo".

“Soy muy autocrítico, me gusta meterme caña, mejorar. Fuera de casa tengo que dar un paso al frente. Me encuentro bien pero es verdad que fuera de casa cuesta un poco más. A nivel personal tengo que mantener también siempre el mismo rendimiento y no ser tan montaña rusa. Fuera no me sale como me gustaría y el primero que está trabajando en ello para mantener ese nivel”, sostuvo acerca de sí mismo.

En cuanto a Kevin y las cacerías a las que está siendo sometido por los rivales, pide ayuda a los árbitros: "Él es un futbolista de la calle, que encara mucho, regateador nato y con un uno contra uno buenísimo. Los equipos ya lo están conociendo y muchos lo quieren parar, pero de la forma en que lo están haciendo se están pasando. El pobre desde el Huesca viene arrastrando molestias en el tobillo. A los árbitros le digo que lo protejan. Van al tobillo y los árbitros lo tienen que proteger porque si no se lo van a cargar".

"Genaro y yo somos más de contención y robar. Con Ramón y Joza tenemos igual esa creación, que no es nuestra principal cualidad. Cuando jugamos los dos somos más rocosos y tenemos equilibrio", afirmó acerca del centro del campo. Pero Escassi insistió en algo: "La clave somos los jugadores, que somos los que estamos en el campo y los que tenemos que dar un paso al frente. Hay que coger más responsabilidad, hacer autocrítica y saber que hay que mejorar. Tampoco sé dar una respuesta de por qué no ganamos fuera de casa. En Almería, Huesca y Valladolid el equipo estuvo bastante bien. Cada uno, empezando por mí, tenemos que exigirnos mucho más".

Ahora llegan dos citas seguidas contra Real Sociedad B y Cartagena. A Escassi le gusta que haya competición: "Bien, es sencillo. El tema de jugar dos partidos en un plazo corto ya lo hicimos para acabar la liga tras el Covid. El futbolista lo que quiere es jugar y mientras más juegue, mejor. ¿La Real B? Los filiales siempre son duros, corren muchos, sus datos físicos son una barbaridad y luego con balón tienen capacidad para generar ocasiones. Vamos a tener que hacer un partido muy serio ante un rival que está muy bien trabajado, un filial muy duro”.