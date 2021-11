La caza de Kevin no para

Kevin Villodres, la última gran aparición de la cantera malaguista consolidada en el primer equipo junto a Roberto, tiene un problema en su tobillo izquierdo. Acaba como una bota en cada partido. En Oviedo continuó la cacería hacia el joven extremo del Llano de la Trinidad. No se esconde y los rivales van a marcar territorio. Recibió dos faltas en el Tartiere, pero bien dirigidas, a la zona dañada. Una tarjeta amarilla sale bastante barata. El ritual se repite con frecuencia. En Oviedo se le saltaban las lágrimas del dolor al malaguista, que deberá acostumbrarse, porque la protección es nula.

En el feudo carbayón, Kevin disputó 14 balones y ganó 10, no rehúye el choque. Además, intentó siete regates y le salieron cinco. Ya es el segundo jugador de toda la Liga Smartbank con más regates completados (32) tras Roque Mesa (Valladolid, 33). El 60% de los que afronta son exitosos. Se le resiste el gol, con cinco balones a los postes, y dio una asistencia.

Es parte del proceso acostumbrarse a la dureza del fútbol de élite, no mayor que la que hay en campos de categorías inferiores. Durante un tiempo había el runrún en su etapa de cantera de que Kevin se escondía cuando se le apretaba en campo hostil. En su primera aparición en la élite está mostrando personalidad para seguir pidiendo el balón pese a que los palos no cesan. Desde el club se intenta protegerle y José Alberto, el hombre que ha confiado en él y le ha propulsado, le defiende públicamente, la última vez en la sala de prensa del Tartiera. “Está mal, no se pone bien del tobillo. Es un jugador al que están cosiendo a palos en cada partido, es difícil que pueda recuperarse. En la selección española tenemos muy buenos jugadores de posición, de tikitaka, pero no tenemos regateadores y vamos a acabar sin ellos porque no sólo a Kevin, a los jugadores con esas características se les debe proteger un poquito más porque escasean”, era la vehemente defensa del técnico asturiano.

En el anterior tramo de tres partidos en una semana, José Alberto rotó y fue la primera vez que Kevin no salió como titular desde que comenzó la temporada. En función de cómo evolucione durante esta semana se decidirá. Ya salió como suplente en algún partido en el que también tuvo impacto. Hay alternativas en la plantilla para jugar en banda, aunque algunas, caso de Jairo, no parecen convencer demasiado a José Alberto. De momento, el Málaga intenta proteger a Kevin en la medida que puede.