Vadillo: "La victoria ante el Amorebieta vale doble"

Álvaro Vadillo lleva dos partidos consecutivos brillando como asistente. El extremo de Puerto Real empieza a sentirse más cómodo en el Málaga, donde llegó en enero como uno de los refuerzos de invierno. Aprovechó su paso por el programa Área Malaguista para hacer un pequeño balance de estos dos meses tan duros: "En la dinámica que veníamos y conseguir una victoria y encima fuera de casa, vale doble. Es mi primera victoria en el Málaga y también la de Natxo y del nuevo cuerpo técnico. Es muy complicado ganar fuera de casa en esta categoría y estoy muy contento".

"Sabía que al inicio me iba a costar porque eran prácticamente dos años de inactividad. Dos años sin salir de inicio en un partido y al final se nota mucho. Sabía que en los primeros partidos físicamente iba a ir un poco al límite. De hecho, todavía en el minuto 65 o 70 ya me noto bastante fatigado, pero por suerte en los dos partidos de inicio he tenido la suerte de que las asistencias han ido al sitio. Brandon el otro día me la hizo muy buena y Juande también este domingo. También hubo un poquito de suerte. Estoy muy contento, sobre todo, por la victoria", añadió.

La charla en Lezama de Manolo Gaspar ha sido viral, Vadillo entiende por lo que estaban pasando todos: "La tranquilidad del grupo viene tras el partido ante el Cartagena. Aunque nos empataran en el último minuto, el equipo se dio cuenta de que estaba capacitado para solventar la situación de sobra. Hicimos un gran partido y ya en la segunda parte ante la Real Sociedad B merecimos algo más. Contra el Cartagena seguimos ahí y supimos que teníamos suficientes cualidades para darle la vuelta a la situación".

Su posición ideal

"Yo soy extremo, siempre he jugado de extremo izquierdo o derecho, ahí me es indiferente. Sí que es verdad que a veces lo he hecho en la mediapunta, es verdad que el otro día jugué por detrás de Brandon y Pablo (Chavarría), pero si tuviera que elegir una posición sería en la banda, sin duda".

Libertad ante el Amorebieta

"Ellos, por el juego que proponen, al mediapunta no le favorece mucho. Usan mucho el balón en largo e intentamos contrarrestar con los dos puntas y con Jozabed y Aleix en el medio con su buen trato de balón hacer un juego diferente. Aun así, fue un partido de mucha disputa y mucha competitividad. El Málaga demostró un oficio brutal para sacar los tres puntos, que no era nada fácil. Fuera de casa en Segunda es muy difícil ganar. Para ellos también era una final. Que nos marchásemos a diez puntos pone la situación muy delicada para ellos. La victoria vale doble".

Opción de firmar por el Málaga en verano

"De esa opción nunca me enteré. Mi idea fue desde primera hora intentar tener minutos en el Espanyol. El interés de Manolo Gaspar llegaría a mis agentes, pero no me lo comunicaron porque sabían cuál era mi idea. El Málaga es un club brutal. La afición, los trabajadores, el vestuario... A toro pasado es ventajista decirlo, pero hubiera estado también muy bien venir en verano".

Dos meses muy duros a nivel colectivo

"He seguido al Málaga bastante. Desde que yo llegué entramos en una dinámica mucho peor de la que venía. Recuerdo que de local ganaban prácticamente todo hasta noviembre, hasta que perdieron contra el Amorebieta. Hay rachas en Segunda que pasan todos los equipos, la nuestra se ha alargado en exceso y justo ha coincidido cuando yo he llegado".

Futuro

"A mí no me gusta y no me centro en mirar más allá. Mi objetivo siempre es disfrutar del día de hoy, de cada entrenamiento, del fin de semana. Vengo de una situación bastante delicada en cuanto a lo deportivo y ahora me estoy sintiendo muy feliz por poder participar. El futbolista, independientemente de lo personal, jugar es lo que más feliz le hace. Lo estoy volviendo a encontrar y la única realidad es que tengo contrato con el Espanyol y también estoy siendo muy feliz aquí. Me centro en el objetivo prioritario del Málaga e intentar no pensar en más cosas".

Andalucía

En Andalucía es donde Vadillo ha encontrado siempre la felicidad: "Mis etapas aquí han sido muy buenas. No sé si ha sido casualidad, pero tengo muy buen recuerdo de Granada, que es lo más reciente. Me gusta mucho el fútbol, veo mucho y a mis equipos, más. Suelo tener muchos amigos en ellos. Me he llevado muchos años en el Betis y me considero bético y cadista, son mis dos equipos y me gusta que ganen siempre excepto cuando juego contra ellos. Me alegro mucho de lo del Betis porque han sufrido mucho estos años y ojalá pronto podamos ver al Málaga en la misma situación".