Aleix Febas: "Esta plantilla no tiene que envidiar a otras con las que jugué el play off"

Aleix Febas (Lérida, 1996) es contemplado en el seno del Málaga como un salto de calidad importante en el mercado de invierno. El centrocampista catalán, formado en el Real Madrid, donde se le vio proyección de primer equipo en algún momento, ha jugado regularmente en Málaga en las últimas temporadas con Albacete y Mallorca. También estuvo en el Zaragoza, son 112 partidos en la categoría de plata, tiene empaque para aportar desde el primer día, como exhibió ante el Sporting, para dar creatividad y algo de magia en el centro del campo. Aunque no rehúye al choque. Jugó fases de ascenso a Primera con Zaragoza y Albacete, tiene callo ahí también, más un ascenso con su club de procedencia, el Mallorca.

Frustrado por no jugar en el Mallorca en Primera, Febas tenía claro que Málaga era una buena opción para impulsar su carrera. "Agradezco la confianza depositada. Fue un poco agridulce el debut. Merecimos ganar pero no lo conseguimos. El partido fue muy bueno, contento por sumar minutos, compañeros y mister me lo pusieron muy fácil", decía sobre su primera impresión como malaguista: "Con Manolo tuvimos alguna conversación antes del mercado, era una idea que me gustaba, quería salir porque no tenía continuidad y minutos en Mallorca. Málaga era una oportunidad que me gustaba mucho. Con mi gente decidimos que la mejor opción era venir aquí. Tengo mucha ilusión y espero trasladarla al vestuario y al campo. Vengo con ilusión, ambición y muchas ganas de trabajo. Y aportar lo que pueda, lo que el mister me pida".

"Hay buen equipo, al final la Segunda es muy dura y cada partido es un mundo. Te puede ganar y puedes ganar a cualquiera. Es muy largo y difícil, es una competición con muchos detalles. Veo buen equipo. Esta plantilla no tiene nada que envidiar a plantillas de play off en las que he estado", decía seguro Febas, que ya pudo catar lo que es jugar al calor de La Rosaleda: "Es un pasada, yo la había sufrido 90 minutos en contra y ahora están ahí apoyándome. Quiero coger continuidad, también me la tengo que ganar. Vengo a ganar con mi rendimiento, coger más minutos. Me encuentro a nivel personal, a nivel físico también, joven aún. Cuando eres joven lo que quieres es jugar. Venía quemado de mi anterior etapa y lo que quiero es hacer seis meses muy buenos en Málaga y ayudar".

"Me considero dinámico, me gusta estar en contacto con el balón, trabajador. La posición nos tenemos que adaptar a lo que diga el mister, estoy cómodo en todas las zonas del centro del campo, ahí me siento bien", explicaba Febas sobre cuál es su posición favorita en el césped, al tiempo que era cuestionado sobre si pensaba echar raíces en el club, que tiene una opción de compra para ficharle: "No hay que pensar muy allá. Hay que disfrutar de cada entrenamiento, hay un vestuario muy bueno, estoy encantado, con gente alegre y que va a una. El Málaga es un equipo es muy importante. Nos han pedido que seamos nosotros mismo. Tenemos que pensar más en el día a día y mañana ya se verá si hay oportunidad. He visto una gran ciudad, un gran club y estoy feliz de estar aquí".