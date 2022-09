Álex Gallar: "No vamos tarde, quedan 115 puntos por delante"

Álex Gallar es uno de los futbolistas llamados a llevar al Málaga CF al siguiente nivel. Aunque por el momento los blanquiazules están en la última posición de la tabla, el catalán cree que este bache pasará. "Tarde no vamos. Nos quedan 35 jornadas, 115 puntos por delante. La situación no es cómoda pero trabajamos desde el convencimiento que podemos revertirla. No sé si llegaremos como sexto, que últimamente es el equipo que sube, o cómo lo haremos, pero estoy seguro de que no vamos a pelear por no descender. Somos un equipo capacitado para ganarle a cualquiera. En La Rosaleda no estamos siendo capaces de ganar, así que es un estímulo ir a Santander a intentarlo", dijo en La Jugada de Málaga, en Canal Sur Radio.

“El equipo no está cómodo viéndose en lo más bajo de la tabla pero creo que va a ser circunstancial, contra el Villarreal se vio un Málaga diferente. No esperábamos estar tan abajo. Desde la pretemporada el equipo no terminó de arrancar bien, las ideas del míster no funcionaron y esperemos que con Mel cambien los resultados. El comienzo no lo esperaba nadie y nos toca revertir la situación, todo resultado negativo nos pesa más por la situación en la tabla pero los positivos creo que no tardarán en llegar", argumentó.

Está siendo Gallar uno de los más destacados. Ha dado tres asistencias, dos de ellas a su buen amigo Rubén Castro: "Más que todo lo directo que podamos decir, su clave es la ilusión. Las ganas con las que viene a entrenar. En los partidos todo el mundo le busca porque es sinónimo de gol, pero la ilusión y las ganas con las que entrena es lo que le da esa continuidad. Tengo una relación muy buena con él dentro y fuera. No le pregunto cómo se llega hasta aquí, pero veo todo lo que hace y es un espejo donde mirarse".

“La autocrítica siempre está. No en el momento de la marcha, sino en el día a día. No acabábamos de encontrarnos ni dábamos con la fórmula para ganar partidos. Pepe tocó dos o tres teclas, porque no dio tiempo para más. Ante el Villarreal mejoramos y ahora a por los tres puntos en Santander”, comentó sobre la salida de Guede, donde añadió: “El estilo de Pablo no lo habíamos trabajado la mayoría de jugadores, más acostumbrados al fútbol español. Adaptarse a Pepe es más fácil que a Pablo porque la mayoría venimos de 1ª y 2ª. Métodos más parecidos que lo que veníamos haciendo con Pablo. No sé si mejor o peor, pero la idea cala como futbolista".