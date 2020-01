El mercado no son sólo los fichajes, el mercado son también las salidas, tan importantes o más dada la situación del Málaga. El club de Martiricos ya empieza a allanar el camino para ciertos casos complicados. Uno de ellos es el de Álex Mula, que está cerca de salir de la disciplina blanquiazul siempre que el presidente de la entidad, Abdullah Al-Thani, lo autorice.

Mula, tal y como contaron otros medios como As y El Desmarque, puede convertirse en nuevo refuerzo del Alcorcón, donde llegaría en calidad de cedido sin opción de compra hasta el final de la presente temporada. El extremo catalán está a la espera del visto bueno del jeque Al-Thani, que vistos los antecedentes no es una cuestión menor, todo lo contrario. El canterano aguarda en tierras madrileñas la resolución de un caso enconado desde el verano pasado.

Hay que recordar que Álex Mula es uno de los tres jugadores del Málaga que se quedaron sin inscribir por superar la entidad su límite salarial para la presente campaña, como Iván Rodríguez y José Rodríguez. Al catalán y a su entorno les pareció una afrenta puesto que además tenía alternativas para salir de la disciplina malaguista durante el citado verano.

Hace casi un mes, el pasado 12 de diciembre, uno de sus representantes, Jokin Barcena, fue contundente acerca de la situación del futbolista formado en La Academia: “El jugador por razones de salud tiene que salir del club hasta junio. A nadie se le olvida que finaliza su contrato el 30 de junio de 2021 y cualquier otra circunstancia que no fuera salir cedido sería perjudicial para todas las partes y beneficiosas sólo para alguna. Con Mula pasará que lógicamente en este momento tendrá que salir del Málaga porque todavía no hay certeza de que pueda jugar en el Málaga. En consecuencia, ni el Málaga ni el jugador van a perder una situación en la que el propio jugador se pueda reivindicar después de todo lo que ha sucedido. Tiene que salir por circunstancias de reivindicación propia. Pasó lo que pasó, no voy a incidir porque ya está muy manido. Lo que quiero es que el jugador salga adelante. El Málaga no ha sabido jugar con los parámetros de Mula. A día de hoy lo han perdido. Hay clubes de Primera que están pensándoselo, en Segunda hay una puja importante y luego hay clubes en el extranjero que también lo quieren”.