Álex Mula ya ejerce de jugador del Alcorcón después de que el pasado miércoles se confirmara su cesión al cuadro alfarero hasta el final de la presente temporada. El extremo, formado en La Academia del Málaga, se ejercitó con sus nuevos compañeros y realizó para los medios de su club sus primeras declaraciones.

“Estoy encantado de estar aquí y voy a intentar ayudar al equipo en lo máximo que pueda”, comenzó Mula para continuar explicando los motivos que le llevaron a decantarse por el Alcorcón: “El interés que tuvieron en mí. El míster me llamó y me mostró su confianza y me ilusionó. Me gustaba la idea de venir a Madrid, al Alcorcón, y aquí estoy”.

Sobre su experiencia inicial con los nuevos compañeros, anda contento: “El vestuario muy bien, gente muy agradable y muy amable que me está ayudando en todo. Se ve un buen grupo y voy a ayudarles en lo que pueda”. Y en el césped promete dar lo mejor de sí mismo: “Trataré de hacer mi juego, poder aportar goles y asistencias. Donde me ponga el míster, pues a dar lo máximo posible”.