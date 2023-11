Alfonso Herrero, exigente: "No podemos perder y menos en casa"

Una mala primera parte en el repliegue defensivo y la falta de reacción de los jugadores hasta el descanso condenó a la entidad de Martiricos a la derrota ante el CD Alcoyano en mitad de la difícil situación de resultados y la gran plaga de bajas, que sufre el plantel de Sergio Pellicer en estos compases de la temporada. Alfonso Herrero habló para tranquilizar a las masas tras perder el duelo.

El arquero se mostró autocrítico al inicio con el equipo: "No ha sido nuestro partido, Creo que el partido lo teníamos de cara, pero el equipo no ha podido hacer frente a ese primer gol. No ha sido nuestro día y a mirar hacia delante". Tras esto, comentó el sentir del plantel tras la derrota: "Estamos enfadados, porque no queremos perder nunca y menos en casa. Tenemos que tener los pies en el suelo y estabilidad emocional. No debemos de venirnos arriba al vencer, pero tampoco abajo por perder".

Quiso hacer una pequeña valoración del partido: "Son momentos del partido. Creo que hemos tenido momentos buenos, pero los malos han sido muy malos. Hay que entender los fallos, cómo lo que son y trabajar en ellos. Yo seré el primero en trabajar para que esto no suceda".

Después de esto, Alfonso Herrero se mostró bastante centrado en los resultados en cuanto a la situación de la entidad de Martiricos. "Los resultados no han sido malos, pero tenemos momentos de todo tipo. Creo que si hubiésemos metido un gol pronto, pues se habría cambiado la dinámica del partido. Hay que ser autocríticos y yo el primero", comentó.

Por último, quiso transmitir calma sobre la situación: "Estoy al tanto de la clasificación, pero no debemos volvernos locos. Saber que estamos haciendo el trabajo, pero hay que mantener una base sólida para competir".