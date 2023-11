El Málaga CF volvió a ser derrotado después de once jornadas con resultados positivos y lo hizo de la peor manera, dado que dejó una imagen muy pobre en casa ante el CD Alcoyano. Einar Galilea salió tras el duelo a rueda de prensa.

El central vasco se vio interesado en mejorar la situación desde el primer momento: "Si supiésemos cuál es el problema, lo arreglaríamos. Es cierto que los chavales aquí hacen el partido del año, pero no es excusa. Se nos están escapando puntos y hay que solucionarlo. Pedir disculpas a la afición que confiaba en la remontada, al igual que nosotros". Tras esto, hizo una pequeña valoración del encuentro: "Una derrota muy dolorosa tanto para nosotros como para los aficionados, pero también es un toque de atención. No podemos hacer una primera mitad así. Hemos intentado quemar las naves y salir con todo, pero no nos dio. Debemos estar en tensión 90 minutos. Es momento de ser autocrítico, pero es 18 de noviembre y esto es muy largo".

Galilea se mostró también bastante crítico con el plantel: "Creo que hemos salido confiados por jugar en casa y tal pensamos que nos iba a valer y ya vimos que no. Felicitar al Alcoyano por su partido, pero nosotros no hemos estado a nuestro mejor nivel ni cerca de él".

Además, quiso defender la implicación de los jugadores: "Estoy seguro de que todos intentamos dar lo máximo, pero a veces tenemos momentos de desconexión o malas soluciones. Ellos también han estado acertados la verdad, pero tenemos que mirar lo nuestro y no podemos tener una mitad así. Es el momento de hacer autocrítica". "Tampoco creo que haya sido nada fuera de lo común. La exigencia es máxima y la afición tiene el derecho de mostrar descontento. No creo que nos hayan silbado mucho, porque en la segunda parte han empujado con nosotros", añadió sobre el trato de la afición.

Por último, quiso quitar algo del peso de los hombros de los futbolistas. "Hay que evaluar a este equipo por lo que ha hecho. Pienso que podríamos haber dado más, pero estamos en una situación bastante buena. Creo que a veces nos toca ponernos mochilas que no son nuestras. Es cierto que hacemos algunas cosas mal y a irnos a casa a pensar en que debemos mejorar", comentó.