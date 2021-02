Alineación indebida del Málaga CF... en eLaLiga Santander

No han sido pocas las veces que el Málaga CF se ha visto al filo de la alineación indebida en las dos últimas temporadas en Segunda División. Tampoco se ha librado de otras muchas polémicas con arbitrajes, VAR, etcétera. Pero es que ya le suceden cosas hasta en las competiciones virtuales. Para muestra, el partido que han dado por perdido a Pablo Brutaker, su representante en la eLaLiga Santander.

Lo cierto es que no le estaban yendo nada bien las cosas a Brutaker, jugador asturiano de la UCAM Esports Club y que lleva los mandos del Málaga en esta competición de FIFA21. Logró en su séptima oportunidad sumar el primer triunfo tras vencer al Almería por 4-1. En la octava fecha del campeonato cayó por 3-0 ante el Sporting de Gijón por alineación indebida.

Argumenta Pablo Naveiras, que así se llama Brutaker, que el error (bug) es por culpa del juego y que no incumplió las reglas del torneo. Trató de que se repitiese ya con todo en orden, pero la derrota está en su casillero. "Yo personalmente mis valores no me permiten ganar así y habría repetido el partido más aún dada la situación, cada uno es como es y el Sporting está en su derecho de no jugar si los árbitros así lo estipulan. Mucha suerte a mis rivales en lo que resta de competición", tuiteó.