Álvaro Fernández, meta de la Academia del Málaga, apunta al Liverpool

Álvaro Fernández, meta juvenil del Málaga, estuvo esta semana pasada en Holanda, en la Ronda Élite del Europeo sub 19. Como suele desde temprana edad, es un meta en el radar de la Federación. Llegó a Málaga tras su etapa cadete y como blanquiazul fue campeón de Europa y subcampeón del mundo sub 17. Cumple contrato a la vez que acaba su etapa juvenil y, como ya se publicó, no seguirá en Málaga.

En Holanda, Álvaro fue titular en el primer partido contra Eslovenia. El equipo alpino marcó un gol en el descuento que costó un empate (1-1). Y el seleccionador, Santi Denia, decidió cambiar en los siguientes partidos y colocó a Arnau Tenas, que jugó ante Gales (5-1) y Holanda (1-0), victoria última que llegó en el descuento con un gol del azulgrana Marqués y que le dio el billete para el Europeo del próximo verano.

Quizá pagó Fernández su inactividad. Apenas ha jugado dos partidos en Málaga esta temporada y el último partido que jugó de blanquiazul se remite a noviembre. Apenas jugó uno completo con el juvenil y 25 minutos con el filial en un partido ante el Atlético Sanluqueño, relevando a un lesionado Samu Casado. Desde entonces, la nada. Incluso llegó a caerse de unos entrenamientos de la sub 19, pero finalmente se le repescó. Ha entrado en las últimas semanas en alguna convocatoria del filial o el juvenil por necesidad por temas de lesiones, pero no ha actuado. Pese a ello, el comportamiento del jugador ha sido impecable, entrenando cuando se le ha requerido con el Malagueño y con el filial y con la actitud correcta pese a esa certeza. Había entrenado en pretemporada a las órdenes, incluso, de Juan Ramón Muñiz.

El meta madrileño, que llegara desde la cantera del Real Madrid, y el Málaga son conscientes de que su futuro se separará en verano. No le faltan buenas proposiciones a Álvaro de clubes importantes. Una de las más ambiciosas es la del Liverpool. El club red ha pescado con frecuencia en aguas españolas. En la época de Rafa Benítez llegó a tener en su cantera a los malagueños Francis Durán, al que Muñiz hizo debutar en el primer equipo del Málaga, y Dani Pacheco, ahora en el primer equipo.

El Liverpool, aunque ahora puja por Álvaro Fernández, había menguado su presencia en el mercado español. En su equipo sub 23 juega el alicantino Juanma García. Fernández se ha enfrentado repetidamente a la exitosa selección inglesa con esta generación española. Ante ella ganó un Europeo y perdió un Mundial en la última instancia. En Inglaterra puede seguir su carrera el prometedor meta malaguista que emigrará de la Academia.