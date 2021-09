Amrabat: "Decirle no al Málaga CF fue una decisión dolorosa"

Ya está el mercado cerrado hasta que llegue enero y los jugadores y directores deportivos hablan más abiertamente de situaciones que se han vivido este pasado verano. El Málaga puso sus ojos en algunos ex de altísimo nivel que ya no atraviesan su mejor época. Uno de ellos, de los que más ilusionaba al malaguismo además, era Nordin Amrabat. El futbolista, que finalmente firmó con el AEK de Atenas, habla de lo cerca que estuvo de volver a La Rosaleda.

"El club quería empezar conmigo un proyecto de tres años para volver juntos a LaLiga. Lo dudé durante mucho tiempo, pero al final tomé una decisión dolorosa y decidí en una competición de primer nivel jugar el campeonato”, confesó en una entrevista en el diario holandés De Telegraaf. Unos meses antes ya había soltado una bomba en ESPN, dejando caer que el Málaga estaba entre sus pretendientes: "Tengo una opción en España, uno de mis viejos amores, pero juegan en Segunda División".

El director deportivo, desde luego, puso de su parte y también confesó en su reciente rueda de prensa ante los medios que hubo interés en algunos ex: "Algunos lo he intentado pero no he podido. Al final el que quiere jugar en el Málaga juega en el Málaga. He planteado algunas operaciones pero no se han podido por tiempo, nivel económico...".

Las palabras de Amrabat las recoge el medio Unión Rayo, especializado en la actualidad del conjunto de Vallecas. Los madrileños también estaban muy interesados en firmar al internacional marroquí, pero tenía muy claras sus ideas: "El Rayo Vallecano me ofreció la oportunidad de jugar en LaLiga. España es un gran atractivo para mí, pero a mi edad no veo que pueda jugar por el descenso".