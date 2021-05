Andrés Caro: "Soy malaguista desde chico, salía de la mano de los jugadores en la Champions"

Siempre que debuta un joven de la Academia es un día de fiesta en el Málaga, por mucha gente que ha trabajado con él. En esta ocasión, un jugador de cantera pata negra, Andrés Caro, que lleva desde benjamines tras aterrizar desde el CD Rincón. Es un jugador que ha saltado cuatro escalones esta temporada, desde el juvenil de Liga Nacional, pasando por el Juvenil A y el Atlético Malagueño hasta entrenar cuatro meses con el primer equipo con el debut ante el Castellón.

"Empecé la temporada entrenando con el Liga Nacional en La Virreina, y poco a poco he cumplido el sueño de mi vida. Soy malagueño, malaguista desde chico y acabo de debutar con el primer equipo.... Creo que es mi noveno año aquí, llego en primer año de benajamín. Desde chico venía al estadio, he estado saliendo de la mano con los jugadores en época de Champions, de recogepelotas siempre que podía, y ahora estoy aquí entre los mejores y cumpliendo un sueño de niño chico. Todavía estoy que no me lo creo”, decía el joven rinconero, con 17 años y cuatro meses. Sólo cuatro jugadores han debutado con el Málaga CF con menor edad que él en partido oficial.

"Empecé la temporada con el Liga Nacional y he terminado debutando con el primer equipo en Segunda División", rememora el joven central malagueño: "Desde enero que entré en dinámica de primer equipo y Juvenil A tenía claro que mi objetivo era aprender, disfrutar, olfatear, como dice el míster, cada convocatoria, cada viaje… Termino cumpliendo un sueño. El año que viene, si Dios quiere y entro en pretemporada, pues con muchísimas ganas de disfrutar. Si tengo la suerte de tener minutos en pretemporada y poder hacerme un hueco en el primer equipo, bien y, si no, sigo siendo juvenil y mi equipo creo que va a ser el juvenil, pero dispuesto a todo y con muchas ganas”.