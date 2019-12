Antoñín, a un paso de su nuevo contrato

El viaje de Antoñín de la nada a la élite está siendo alucinante. Después de muchos años de lucha a pesar de su insultante juventud, el delantero está a punto de conseguir un contrato profesional con el primer equipo. Así está establecido en uno de los puntos de su último acuerdo firmado con el Málaga. Necesitaba jugar al menos 45 minutos en diez encuentros para que se hiciese efectiva. Mañana sucederá contra el Extremadura si no pasa nada raro.

Antoñín se ha ganado un hueco en el once titular por méritos propios. Es cierto que ha participado en 13 encuentros ya con el primer equipo. En realidad, ha jugado en todos desde que debutó en la jornada 7 contra el Albacete (21/9/2019). En los tres primeros y en el quinto, como recambio en las segundas partes. Todos los demás (nueve), como titular, seis completos. Acumula 878 minutos y lleva tres goles.El chico siempre ha manifestado su intención de seguir en el Málaga durante muchos años, pero en su entorno la cosa va por otro lado. Conviene recordar lo que dijo uno de sus agentes, Jokin Barcena, que descarta aceptar la nueva propuesta del club de Martiricos.

“No va a ser un nuevo contrato. A partir de que juegue 10 partidos de 45 minutos o más tiene un estatus determinado a partir del 1 de julio de 2020 y es lo que vamos a cumplir. Lo que ellos nos ofrecían era contrario a los intereses del jugador. No vamos a entrar en la circunstancia excepcional en la que está el Málaga en este momento. En consecuencia decidimos mantenernos en la situación en la que estábamos porque a partir del 1 de julio ganará mucho más dinero”, aseguró Barcena el miércoles en SER Málaga, donde añadió: “Tiene 19 años, no ha tenido más que dificultades en los últimos cuatro y las ha superado todas con esfuerzo, trabajo y humildad. Lo mejor que le puede pasar es que triunfe en el Málaga, que el Málaga haga mucho dinero a través de él, porque me gustaría que fuera así para que tuviera una solución económica y en consecuencia una continuidad el club. A partir de ahí, que él triunfe y el Málaga siga su curso”.