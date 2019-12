Hay caso Antoñín. Su entorno, viendo el impacto que está teniendo en el Málaga, quiere aprovechar la coyuntura para quedarse en una posición favorable en el mercado. Favorable para ellos y el jugador, desde su punto de vista. Jokin Barcena, uno de sus agentes, desvela detalles de su contrato actual (como por ejemplo los tres millones de euros de su cláusula de rescisión) y también se muestra reacio a firmar un nuevo acuerdo con el club de Martiricos, como es intención de Manolo Gaspar, director deportivo blanquiazul.

“No va a ser un nuevo contrato. A partir de que juegue 10 partidos de 45 minutos o más tiene un estatus determinado a partir del 1 de julio de 2020 y es lo que vamos a cumplir. Lo que ellos nos ofrecían era contrario a los intereses del jugador. No vamos a entrar en la circunstancia excepcional en la que está el Málaga en este momento. En consecuencia decidimos mantenernos en la situación en la que estábamos porque a partir del 1 de julio ganará mucho más dinero”, dijo Jokin Barcena en los micrófonos de SER Deportivos Málaga.

“Lo que percibo es que ellos quieren que se mantenga, pero no olvidemos que el Málaga tiene un presente y un futuro muy cercano incierto. El jugador es un fenómeno, es un fuera de serie y un espejo en el que se deben de mirar prácticamente todos los profesionales. Tiene 19 años, no ha tenido más que dificultades en los últimos cuatro y las ha superado todas con esfuerzo, trabajo y humildad. Lo mejor que le puede pasar es que triunfe en el Málaga, que el Málaga haga mucho dinero a través de él, porque me gustaría que fuera así para que tuviera una solución económica y en consecuencia una continuidad el club. A partir de ahí, que él triunfe y el Málaga siga su curso”, añadió Barcena.

Sobre Álex Mula

Su agencia, IS Sport, también lleva los asuntos de Álex Mula, de quien también tiene una idea clara de lo que quiere: “El jugador por razones de salud tiene que salir del club hasta junio. A nadie se le olvida que finaliza su contrato el 30 de junio de 2021 y cualquier otra circunstancia que no fuera salir cedido sería perjudicial para todas las partes y beneficiosas sólo para alguna. Con Mula pasará que lógicamente en este momento tendrá que salir del Málaga porque todavía no hay certeza de que pueda jugar en el Málaga. En consecuencia, ni el Málaga ni el jugador van a perder una situación en la que el propio jugador se pueda reivindicar después de todo lo que ha sucedido. Tiene que salir por circunstancias de reivindicación propia. Pasó lo que pasó, no voy a incidir porque ya está muy manido. Lo que quiero es que el jugador salga adelante. El Málaga no ha sabido jugar con los parámetros de Mula. A día de hoy lo han perdido. Hay clubes de Primera que están pensándoselo, en Segunda hay una puja importante y luego hay clubes en el extranjero que también lo quieren”.