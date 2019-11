Así van las renovaciones de Antoñín, Hicham y Hugo

Además de tratar otros asuntos de actualidad, sobre todo los relacionados con el mercado de fichajes, Manolo Gaspar habló de nombres concretos. La renovación de canteranos es un objetivo importante. Canta victoria con Hicham y Antoñín, pero no en el caso de Hugo Vallejo. También habla de ofertas por sus jugadores. "Ya tenemos un contrato pactado, no habrá ningún tipo de problema. Espero que se haga pronto, incluso en pocos días podemos dar la noticia. Sería ésta y dos temporadas más", dijo acerca de la renovación de contrato de Hicham, que concluía en junio de 2020.

Se detiene algo más en Antoñín, la gran sorpresa de la temporada: "El jugador tiene muy buena predisposición, confío en que podamos hacerlo pronto. Depende de él, ya le he planteado nuestra idea y cuál sería su nuevo escenario. Está centrado en el juego y en el día a día. Va a seguir jugando en el Málaga acepte o no acepte el contrato, pero como crecimiento le vendría muy bien. Tiene un contrato pactado anteriormente y una renovación automática por partidos que va a ser efectiva en poco tiempo. Lo único que intento es reconducir su contrato para que el club pueda hacerlo profesional cuando crea conveniente sin tener problemas con LaLiga, mirando al futuro. Él renueva automáticamente por tres temporadas cuando juegue diez partidos un mínimo de 45 minutos, que si no pasa nada lo va a cumplir dentro de poco. Se está sintiendo cómodo, está siendo constante en el día a día. No va a tener nada que no se haya ganado, es un buen ejemplo para el resto de jóvenes”.

De ahí se pasa a Hugo Vallejo, de quien recientemente Rafa Gil dijo que no jugaba porque no quería renovar su contrato con el Málaga, algo que Manolo Gaspar desmiente: "A día de hoy no juega porque su rendimiento es bajo. Hablo mucho con el entrenador del filial y con Duda, recibo información diaria de los entrenamientos del filial. Que no esté jugando no me extraña por esa información que tengo de su rendimiento. Es normal que no esté cómodo por todas estas cosas, son niños. El club ha hecho una oferta, no me he metido y la he mantenido. Hasta ahora no hemos tenido respuesta y tampoco hay que ser muy inteligente para saber que si no acepta esa oferta, muy por encima de lo que el club puede ofrecer a día de hoy, es que no la quiere aceptar. No es que no juegue con el filial porque no renueve, para nada".

Sobre posibles ofertas, Manolo fue claro: "Por ellos no ha llegada nada. Cero. Hay jugadores que han tenido un cierto nivel y los equipos confían en que puedan llegar a tenerlo. Estoy trabajando también en intentar aligerar masa salarial porque es importante para el club. El tema económico es importantísimo y desde mi responsabilidad voy a intentar rebajar la masa salarial. Hay jugadores que no podemos soportar y tenemos que intentar encontrar una buena solución. ¿Juanpi? No voy a dar nombres porque los jugadores están compitiendo. Pero sí es verdad que si llegan cosas por ese tipo de jugadores y consideramos que es lo mejor para el club, para su economía y para todos, y tenemos que desprendernos de jugadores que para nosotros son importantes pero que pueden salvar la economía del club, tenemos que hacerlo. Ofertas en firme no tengo nada, pero sí que hay intereses y en ello estamos. Aún estamos bastante lejos de la apertura del mercado y hay que jugar con los tiempos. Los clubes también van a jugar con eso, seguro que llegarán más cosas”.