Los secretos de Arvin Appiah, nueva incorporación del Málaga CF

La segunda incorporación del Málaga CF en este mercado invernal ya es oficial, se hizo de rogar pero Arvin Appiah ya forma parte de la entidad de Martiricos en calidad de cedido hasta final de temporada. No fue posible contar con él para el encuentro ante el Tenerife, precisamente el club con el que rescindió para regresar a Almería y acto seguido trasladarse a la Costa del Sol. Este será el cuarto lugar de España donde viva, tras su estancia en la ciudad del indalo, Lugo y la breve parada en Tenerife. Un fichaje que Pepe Mel solicitó con bastante insistencia, aunque la pregunta que ahora mismo se hace todo aficionado es: ¿quién es este extremo que llegó con 18 años a la ciudad del lejano oeste español por alrededor de nueve kilos?

El jugador nacido en Amsterdam (Holanda) tiene doble nacionalidad, inglesa y holandesa, y comenzó su carrera futbolística en el juvenil del Nottingahm, donde llegó a entrenar con el primer equipo. Precisamente, el técnico era por aquel entonces Aitor Karanka, quien confesó en alguna entrevista que le aconsejó que debía trabajar duro para tener sus oportunidades con el primer equipo la siguiente campaña. De hecho, en esa etapa llegó a vestir la elástica del combinado británico de la sub 19 hasta en cinco ocasiones.

Sin embargo, todo cambiaría en el último día de mercado de 2019, cuando el Almería pondría sobre la mesa una cifra descomunal por el joven de 18 años por aquel entonces. En ese momento, se le obligó a llevar una pesada mochila a sus espaldas que es quizás la responsable de las críticas que recibe el jugador anglo - neerlandés. En esa temporada coincidió con Guti como entrenador, algo que el mismo trasmitía en una entrevista que no se creía, ya que su ídolo es Arjen Robben y le consultaba bastante al exmediocentro del Real Madrid sobre su referente y además aprovechaba para solicitarle consejo. En Sky Sports admitió que aprendió mucho de él.

A pesar de su baile de equipos el jugador se mostró tranquilo en la entrevista concedida al medio inglés: "No siento que tenga que demostrar nada. Puede llevar tiempo, pero sé que algún día llegaré a la cima". Incluso en el Diario de Almería reconoció qué aspectos le recalcó Rubi que debe mejorar: "El míster siempre habla conmigo y me dice que soy muy bueno en ataque pero debo mejorar mi defensa. Me ayuda mucho en ambos aspectos".

También hizo hincapié en lo difícil que le fue adaptarse en Lugo la campaña pasada: "En enero me fui para jugar partidos, pero es difícil cuando estás solo en una parte diferente de España. Eso me hizo más fuerte. Es un equipo familiar, un buen equipo dentro y fuera del campo. La ciudad también es bonita, pero el clima no es tan bueno como el de Almería, sino más bien como en Inglaterra". Sin ninguna duda, en la Costa del Sol no tendrá ese problema con el clima.

Además, se encontrara con Pepe Mel, quien confía bastante la gente joven y ya tiene un destacado historial, donde se encuentran Ceballos o Pedri entre otros, de posibles jugadores talentosos para su corta edad a los que les mostró confianza y bajo su mando terminaron destacando. Por lo tanto, si Appiah puede explotar es con el madrileño, porque el potencial dejó claro que lo tiene, aunque sea a veces con pequeños destellos. Sólo el tiempo decidirá si es una buena apuesta.