Fichajes Málaga CF: Pepe Mel, los que ya están y los que pueden venir

A pesar del regreso liguero este sábado, la atención está puesta en el mercado de fichajes invernal y es que el propio Pepe Mel confirmó que todavía se espera alguna incorporación: "Otro futbolista mínimo más. Hemos hablado del caso Appiah, parecía claro y se está complicando por causas externas a nosotros. Mínimo esperamos a un jugador más. Appiah no me preocupa porque se lo que ocurre y que se resolverá. Nos ayudará, pero ahora mismo no está y debemos olvidarnos de su participación". Incluso desveló porque no se hizo oficial ya la cesión del extremo holandés: "Es un problema del Almería que hasta que no se solucione tenemos que esperar, de momento no es jugador nuestro y no podemos usarlo".

Sin embargo, si podría contar con Julián Delmás, a quien ya usó 45 minutos en el amistoso de Coín: "Lleva desde el primer día con nosotros. Estoy muy satisfecho del once que jugo contra el Alavés porque compitió muy bien, pero Julián llega bien y viene a ayudar. Está claro que es uno más". También habló sobre la posible salida de Juanfran: "Los momentos de los futbolistas lo hacen ellos solos. Ha jugado y ha dejado de jugar, el equipo gana y su compañero tienen cualidades diferentes. Aparecen otros compañeros y a mi forma de parecer lo hacen bien, toca esperar la oportunidad".

Aunque el técnico blanquiazul desveló que uno de sus fichajes de invierno ya está en la plantilla actual: "Juande es muy importante para nosotros. Si conseguimos que no tenga lesiones será un gran fichaje, lo he podido usar muy poco desde mi llegada. Es un efectivo muy importante del club". Además, avisó que si recupera a todos susintegrantes cambiarán las cosas: "Esperamos que cuando Juande y Burgos estén y Gallar aparezca seamos un equipo difícil, eso enriquece al club". Eso sí, dejó claro que aunque quiera hay jugadores con los que debe olvidarse de momento: "Moussa no acaba de recuperarse y tener buenas sensaciones, entonces igual que Haitam no está".

También aprovechó para recalcar el papel del canterano marbellí Cristian, quien con la llegada de Appiah y posiblemente de Lago Junior podría pasar a un segundo plano: "Lo importante para Cristian es que ha aparecido con fuerza, pero lo importante no es aparecer si no mantenerse y lo ha hecho. Estoy contento con él y puedo usarlo en varias posiciones, ya sea como carrilero o extremo".

De momento, no podrá contar para el regreso liguero con los siguientes: "No estará Burgos por acumulación de tarjetas amarillas, Ramón no se ha recuperado de su dolencia y el extraño caso Lumor que suele pasar cuando llegan las Navidades. Tengo muchos casos así encima y lo trataremos con naturalidad". Quien si parece que pueda volver a disfrutar de minutos es Gallar: "Sólo compitió los minutos de la Copa del Rey, ha completado todos los entrenamientos y está listo para el sábado. Es otro jugador que nos hace mejores, bienvenido sea".