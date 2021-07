El Atlético de Madrid ficha al joven alhaurino Guille Trujillano

El alhaurino Guillermo Trujillano Ortega 'Guille', de 12 años de edad, jugará en la cantera del Atlético de Madrid a partir de la temporada que viene. Fue recibido en el Ayuntamiento y se le entregó una torre y le han deseado toda la suerte en su prometedora carrera.

Guille estuvo acompañado por su madre, su tía y su abuelo y se mostró muy contento e ilusionado de cara a esta aventura. El joven viajará a la capital de España en unas semanas para iniciar la temporada y compaginar sus estudios con los entrenamientos en la residencia deportiva del Atlético de Madrid. Habitualmente juega de delantero y ha marcado hasta 60 goles en la última campaña.

El jugador alhaurino es una de las grandes promesas del fútbol local y había suscitado el interés de ojeadores de algunos de los más importantes clubes, aunque finalmente ha sido el actual campeón de la liga nacional el que contará con él a partir de la próxima temporada. Empezó a jugar desde muy pequeño y ha formado parte de los dos clubes alhaurinos (el Alhaurín de la Torre C. F. y el C. D. Lauro), del Málaga C. F. y del Puerto Malagueño. Ha sido varias veces máximo goleador y en 2019 se proclamó campeón de Andalucía en la categoría benjamín.

Joaquín Villanova recalcó que era “una buena noticia” y una “oportunidad” para él y ha expresado su deseo de que llegue a convertirse en un gran jugador profesional, pero le ha recordado que lo más importante es no abandonar los estudios y aprovechar esta experiencia para “madurar” y ser “una buena persona”.