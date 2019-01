Badía, ex del Reus: “No podíamos vivir con tantas mentiras”

El pasado 28 de diciembre, Edgar Badía dejó de ser jugador del Reus Deportiu –que volvieron ayer a los entrenamientos– tras seis temporadas defendiendo la camiseta ganxets. Seis temporadas en las que ha disputado 195 partidos oficiales con el conjunto catalán, fue titular indiscutible en el ascenso del equipo a Segunda en 2016 y es actualmente el rojinegro con más partidos en la categoría de plata de la historia del club. Son palabras mayores y es por ellos que las que salen de su boca valen doble.

“El señor Oliver sabe que el culpable es él y así lo ha dicho. La gestión ha sido pésima y por eso hay los problemas que hay. Si los jugadores no hubiésemos denunciado, el club habría tenido más margen pero eso hubiese sido mortal para nosotros”, expresaba el barcelonés en una entrevista con Diari de Tarragona: “Quiero dejar claro que no denunciamos solo por un motivo económico sino por un motivo humano y deportivo. No podíamos vivir con tantas mentiras. No podíamos competir contra los demás al no estar en igualdad de condiciones”.

Badía, apenado por su forma de salir del club, explicaba así su adiós del Reus: “Fue una decisión de grupo. Decidimos denunciar todos por grupo y nos quedamos primero fuera porque sentíamos que estábamos más protegidos. En el momento en el que pagan a nuestros compañeros, decidimos poner los procedimientos acordados para forzar que el club nos pague. No esperábamos que no nos pagara y para nosotros fue una sorpresa”. Junto a él, se despidieron del club el malaguista Mikel Villanueva y Tito, Shaq Moore, Vítor Silva y Carbia.