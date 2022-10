Batallón de bajas en el Oviedo antes de recibir al Málaga CF

El Real Oviedo está en una situación delicada, muy parecida a la del Málaga en algunos aspectos. También ha tenido que cambiar de entrenador y es precisamente Álvaro Cervera quien lamenta las bajas y dudas que tiene para medirse los blanquiazules este próximo lunes: "Hay alguno que podrá jugar y otros que no. David (Costas) creo que va a estar, ha entrenado desde el jueves y se encuentra bien. Dani Calvo y Miguelón ya entrenan con nosotros y no sé si tienen el alta médica, pero el alta deportiva no. Para mí no están para competir. Nos faltan Koba, Marco (Sangalli), Borja, Dani Calvo y Miguelón. Los demás... Pomares ha tenido un problema ahora y creemos que no vamos a poder contar con él el lunes. Tienen que hacerle pruebas todavía, pero por la zona en la que era... Veremos".

Hasta en el tema de bajas concretas en una zona determinada encuentran puntos en común: "Es verdad que hay un problema de lesiones. Las lesiones en un equipo de fútbol son algo normal. ¿Cuál es el problema? Que tenemos cuatro centrales, uno está sancionado y dos lesionados. Ahí es cuando es un problema. Pero las lesiones en el fútbol sabes que te van a venir, un día a nosotros y otro al rival. Si estuviésemos todo el año con seis lesionados habituales algún problema tendríamos, claro. Nos ha tocado nosotros y en la misma posición y no es algo habitual".

"Cada dos horas tengo un equipo titular distinto en la cabeza. Siempre estoy pensando en ello. También pienso en cómo es el rival, que juega de una manera y hay que pensar qué es lo que mejor nos va. Conocía a mis jugadores desde la lejanía, ahora son míos y los conozco algo más, pero el conocimiento todavía no es total. Sí tengo una idea de cómo vamos a jugar: con dos puntas o uno, con extremos, con tal... Eso sí lo tengo claro. Pero los jugadores que voy a utilizar todavía tengo alguna duda", confesó Cervera.