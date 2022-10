La situación del último fichaje, Lumor, al que Mel quiere en Oviedo

El Málaga CF espera poder contar ante el Real Oviedo con su último fichaje, Lumor. Al menos eso espera Pepe Mel, que además de valorar al nuevo técnico del cuadro ovetense y dejar caer que habrá cambios en el once, dio un poco de contexto a la situación actual del lateral izquierdo.

Dadas las circunstancias del Málaga y conociendo las condiciones de Lumor, puede ocupar posiciones ofensivas. Mel lo matizó: "Acaba de aterrizar y está cogiendo automatismos y quiero que coja los del lateral izquierdo, pero eso se asemeja mucho a jugar unos metros más adelante. Por sus condiciones y cómo entiende el juego, estaría más liberado con un lateral que defiende, pero los problemas ahora los tenemos en la derecha".

Confía también en que no haya ningún obstáculo burocrático: "Que yo sepa, inscrito está, lo que pasa es que no sé, a veces, no me quiero meter en ningún jardín, hay que tener cuidado con lo que diga, con los futbolistas africanos hay que mirar hasta el último papel. Esperamos poder utilizarlo".