Ben Barek, Brahim Díaz y la elección por Marruecos

Una de las noticias más impactantes de este 2024 en clave futbolística fue la elección del malagueño Brahim Díaz de decantarse por jugar con la selección de Marruecos y cerrar al mismo tiempo las puertas de España, que defendió en todas la categorías posibles. Producto de la cantera malacitana, pasó por La Academia del Málaga CF antes de recalar en el Manchester City. Lo conoce bien Abdallah Ben Barek, uno de sus primeros padrinos en el balompié y que durante años vivió por y para el fútbol base.

"Desde entonces, él era superior en todo a los jugadores que estaban con él. Superior en pensamiento, en velocidad, en ejecuciones... Brahim Díaz ha dado un salto a lo alto. Primero que estaba con nosotros en Málaga y el Barcelona lo quiso; quiso quitárnoslo", recordaba Ben Barek en una entrevista el Rue 20 En Español.

Pajarito, ahora consejero consultivo del Málaga, cree que la elección de Brahim Díaz por Marruecos ha sido suya que prefirió jugar con Marruecos y no con España por motivos emocionales y lazos familiares: "Cuando tú escoges un equipo, una nación, pues tienes que tener sentimientos de esa nación. Le ha temblado el corazón y dijo que mi familia es de Marruecos y yo quiero jugar con Marruecos".

"Cuando Brahim volvió a Marruecos y se fue al Madrid, ha sido uno más no uno menos y hasta mejor que otros. Otro niño mío aquí, que desde chiquitito; que ha cogido el buen camino", argumentaba con orgullo el que fuera seleccionador marroquí.

Confesó al respecto: "Yo lo aplaudo, ya se lo he dicho y le felicito. Deseo que él disfrute de lo que sabe hacer para que la gente disfrute de lo que él haya hecho".

Isco y España, un clamor

El momento del malagueño Isco Alarcón es espectacular. Se prolonga durante toda la temporada. Había quien dudaba de que estuviera ya para el fútbol de primer nivel después de unos años con poco protagonismo en el Real Madrid. Pero lo que está exhibiendo al lado de Manuel Pellegrini, con quien completara dos años deslumbrantes en La Rosaleda, está siendo una de las historias de la temporada.

Este domingo ante el Almería dio otra exhibición, con un gol, una asistencia y un pase clave en los tres goles verdiblancos. Acumula nueve goles y siete asistencias en toda la temporada, con un impacto brutal en un Betis que está acariciando volver a jugar en Europa, pelea por hacerlo en Europa League y no en Conference League, ya casi garantizada. Desde junio de 2019 no juega con la selección española, en un partido contra Suecia en el Bernabéu. Sólo estuvo en una gran competición el malagueño, en el Mundial de Rusia'18, poco para su trayectoria y calidad como futbolista. Y con la Eurocopa ahí cerca es inevitable hablar de su regreso cinco años después. Hasta ahora, Luis de la Fuente no le ha llevado, es cierto que estaba lesionado en la última lista, en marzo. Pero es contumaz en su gran rendimiento y empieza a valorar es “Isco es un futbolista que a mí me encanta y que está haciendo una campaña grandísima. Ayer hizo un partido espectacular. La verdad es que puede, puede estar con nosotros. Isco tiene opciones", decía el seleccionador en declaraciones en Deportes Cuatro.