Blanco Leschuk, el Tiburón que amaba los boquerones

Gustavo Blanco Leschuk milita en el Eibar desde la pasada temporada. Como Rahmani, fue una pretensión del Málaga volver a contar con él en algún momento, pero tampoco cuajó. Desde la distancia habló de su experiencia como blanquiazul. Dejó un gran recuerdo y lo sabe. "La Rosaleda es un estadio donde soy muy querido. Conozco el campo, pero estoy del lado del Eibar y necesitamos los tres puntos”, comentó el Tiburón a los medios.

“Sabemos que la Segunda es muy larga, ellos en este momento están abajo, pero más tarde pueden estar arriba. Nosotros sabemos que vamos a un campo muy difícil, con mucha gente en la grada. Con el público y con los jugadores que tienen nos lo van a poner muy difícil”, analizó el delantero argentino, que matizó: "Todos los partidos son complicados, vamos de visitantes y últimamente los partidos de visitantes nos han costado mucho, así que va a ser un partido difícil para nosotros. Necesitamos los tres puntos, igual que ellos".

Piensan en objetivos distintos ambos equipos pese a que arrancaron con expectativas similares: “Para mí es similar la igualdad que hay este año que la del año pasado. Ahora hay varios equipos empelotados, pero al finalizar el torneo dos o tres equipos van a estar arriba. Los jugadores que llevan varios años aquí sabemos lo que es esta competición. El primero puede perder contra el último. Los partidos son muy complicados y muy diferentes”.

De su situación particular, Leschuk sacó su lado optimista: “Me estoy sintiendo bien, adaptándome a los compañeros nuevos que han llegado, que han aportado mucho al equipo. Me siento muy feliz, muy contento de estar aquí y con ganas de mejorar día a día. Personalmente quiero mejorar respecto al año pasado, me siento capacitado para mejorar, necesito trabajar más. Siempre me dice el entrenador que esté cerca del área para marcar más goles. Entiendo lo que me quiere transmitir y yo soy el primero que necesito hacer lo que él dice”.