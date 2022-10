El canterano Roberto pasa otro corte de Fútbol Draft y ya está entre los 55 mejores

Roberto Fernández, canterano del Málaga CF cedido este curso al FC Barcelona, se ha colado entre los 55 mejores jugadores jóvenes de España después de pasar otro corte del Comité Técnico de Fútbol Draft, que va estrechando el cerco sobre las mayores promesas del balompié nacional masculino y femenino.

El delantero tuvo mucho protagonismo en Segunda División la pasada campaña, sobre todo al principio con José Alberto López, que fue quien desde su llegada vio el enorme potencial del espigado punta, que llegaba del juvenil sin haber pasado por el filial. Ahora comparte foco con Ansu Fati, Gavi, Pedri, Nico Williams, Iker Bravo, Pablo Torre...

El comité seleccionador lo conformaron: Javier Lasagabaster (Director General de Futbol Draft®), Francis Hernández (Coordinador de Selecciones Nacionales RFEF), Julen Guerrero (Seleccionador sub 16), Montse Tomé (Segunda entrenadora de la Absoluta Femenina y seleccionadora de la sub 23), Nacho Silván (experto en fútbol de cantera), Cristian García (en representación de la presidencia de la Federación Riojana) Santi Denia (Seleccionador sub 19), Pablo Amo (Seleccionador sub 18), Raúl Ojeda (representando a LaLiga) y Luis de la Fuente (Seleccionador sub 21).