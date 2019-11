Viernes por la tarde la semana pasada, un festivo señalado como el 1 de noviembre en día de partido... El Málaga sigue generando una cantidad de información enorme fuera del terreno de juego. La situación es urgente, ya se ha venido contando. Pero ahora ya se habla abiertamente de un cambio de propiedad, incluso de parte de las instituciones, que están haciendo un intenso trabajo de mediación. Habrá que ver si fructífero.

En esta ocasión se reunieron en el Ayuntamiento el alcalde De la Torre con Jamal Satli Iglesias, presidente de la cadena hotelera BlueBay, que litiga con el jeque Abdullah Al-Thani por el 49% de las acciones del club en un proceso que se dilata durante años y que, pese a una sentencia en junio, aún tiene capítulos por escribir... Siempre que no se llegue a un acuerdo extrajudicial. Estuvo también José Carlos Aguilera, abogado de la hotelera y que la semana pasada ya estuvo con Gonzalo Hervás, director general, en el consistorio.

En declaraciones a Radio Marca Málaga a la salida del Ayuntamiento, de la que Málaga Hoy fue testigo, Iglesias defendió la labor de su empresa en este contencioso y recalcó que no quiere ser un obstáculo para desbloquear la situación. Eso sí, defendió su cuota de importancia en todo el asunto. "Siempre vamos a ser un valor añadido, seguimos apostando por el Málaga y por un proyecto sostenible que no dé los sustos que hemos tenido en los últimos años de hoy no saber qué va a pasar mañana. Cualquier proyecto que sea seguro y con garantías lo vamos apoyar 100% y estaremos dispuestos incluso a anteponer los proyectos del Málaga a los nuestros privados", decía Iglesias.

El grupo catarí inversor, esa tercera vía de la que se viene informando en el último mes, que está dispuesto a hacerse con el control del club tiene el beneplácito de las instituciones, especialmente Ayuntamiento y Junta, las más volcadas, que le ven la prestancia necesaria para virar una situación complicada. "Esa tercera vía lo que nos propone es no tener que esperar un año o seis meses a que los juzgados terminen de quitar el control al jeque del club y siempre que sea inmediata y positiva, constructiva y pueda tener garantías y las instituciones, a través del alcalde, lo vean correcto, nosotros le vamos a dar apoyo. Nos dijeron ya quiénes son y, si pueden cumplir con un proyecto serio y con garantías, siempre van a tener el 100% de nuestro apoyo", aseguró el dueño de BlueBay.

La semana pasada, BlueBay ya puso sus condiciones para aceptar un acuerdo tras dar su visto bueno. Se intenta que todo quede en el tejado de Al-Thani para que se pueda producir el ansiado cambio de manos del club vista la incapacidad del dirigente de revertir la situación delicadísima. Aun así, su asesor, Richard Shaheen, está presente en el día de la entidad y su labor fue valorada positivamente por el entrenador.