Reunión entre el alcalde y el dueño de BlueBay en el Ayuntamiento

Se repite la imagen del pasado viernes, con una nueva reunión en el Ayuntamiento de Málaga para tratar el futuro de la entidad de Martiricos. Francisco de la Torre volvió a verse con BlueBay, pero en esta ocasión no fue Gonzalo Hervás su interlocutor, sino que en esta ocasión la cita fue directamente con Jamal Iglesias Satli, propietario de la hotelera y que litiga con el jeque Abdullah Al-Thani por el 49% de las acciones del presidente del Málaga. El

El cónclave se produce este primer día de noviembre, festivo, tal y como publicó Radio Marca Málaga. Concuerda con todas las manifestaciones públicas y privadas de los miembros de las instituciones en este periodo de búsqueda de una salida para el Málaga. Todos coinciden en que es primordial sacar a BlueBay de la ecuación antes de dar cualquier otro paso. Iglesias salió sonriente poco antes de las 14:30 después de una cita que se prolongó por espacio de alrededor de dos horas.

Ya el viernes pasado se produjo una reunión entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y la hotelera. Al término de la misma, a la que acudió el director general de BlueBay, Gonzalo Hervás, hubo comunicado exponiendo cuáles eran sus condiciones para aceptar la propuesta de las administraciones, que están jugando un papel protagonista.

Ayer, jueves 31, habló del asunto el consejero Javier Imbroda, que volvió a recalcar la importancia de que el grupo que lidera Jamal Satli Iglesias se aparte: "Todo eso está en marcha, pero lo primero está en que el grupo BlueBay se ponga de acuerdo con los posibles compradores que están interesados en ello. Ya saben que hay una serie de condiciones y esas condiciones son las que se van a poner encima de la mesa. En el momento en que se cierre ese acuerdo, y confiamos en que se cierre, vendrá la siguiente parte que será presentar el plan de viabilidad para que el Málaga pueda seguir teniendo futuro, no solamente futuro, sino el mejor futuro posible”.

Unos días atrás, también se pronunció De la Torre durante un acto en Madrid: "En esta búsqueda de ideas, de iniciativa, no es que Catar tenga que ver como país ni mucho menos. Yo cuando hablé con el embajador me dijo que esto nada tenía que ver con Catar como país o con la familia real catarí. Lo sé, pero la imagen... Prometió por por la ciudad iba a hacer algún movimiento ese sentido, no a nivel oficial, sino buscando empresas que dentro de Catar puedan hablar con Al-Thani y antes de eso llegar a un acuerdo con BlueBay. Eso es lo que se está haciendo. No puedo entrar en más detalle pero espero que salga bien”.