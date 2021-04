José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, tiene previsto pedir y solicitar un préstamo puente en las próximas semanas con el fin de solventar los problemas económicos actuales y asegurarse todos los pagos que le restan al club de aquí hasta el término de la presente temporada. Las intenciones de Muñoz, adelantadas por Diario Sur, fueron confirmadas por Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, en Ser Deportivos Málaga.

Al Málaga aún le adeudan diferentes clubes algunas cantidades, como puede ser el Villarreal con el traspaso de Javi Ontiveros, con las que el Málaga quiere formalizar y respaldar el préstamo puente. A tenor de la lentitud de los diferentes pagos que aún debe recibir el club, Muñoz apuesta por esta vía para cumplir con los diferentes compromisos económicos que aún debe abordar en este curso.

"Sabemos que José María está haciendo un gran trabajo desde el punto de vista económico. Al final, si no tienes la economía saneada, el director deportivo naufraga. Si estás saneado te da la oportunidad de fichar a buenos jugadores para hacer un equipo competitivo", recordaba Salado, que cercioraba las intenciones del administrador: "Me consta y así me informó José María que van a pedir un préstamo puente".

"Para ello tiene que pedir audiencia no solo a la jueza sino a las partes implicadas para que lo autorice", apuntaba el presidente de la Diputación sobre el procedimiento: "Al-Thani tendrá que dar su parecer o no contestará, o si lo hace tendrá en cuenta o no sus alegaciones y la de las partes implicadas. La jueza tomará una resolución con sentido común, vista la buena gestión que está haciendo José María, autorizará ese préstamo puente. Con el podremos afrontar la próxima temporada con una solvencia económica con la que solventar uno de los grandes problemas del Málaga, que es el techo salarial. Si quieres traer buenos jugadores tienes que mejorarlo, que sea más amplio para fichar a buenos jugadores".

Futuros inversores

No fue lo único que trató Salado en clave malaguista, también dejó sus percepciones ante la posibilidad de nuevos propietarios en el Málaga una vez que se resuelva el entuerto con los actuales: "A mí me gustaría que fuera un grupo empresarial ligado a Málaga, a Andalucía, muy cercano. Que no venga nadie de fuera a intentar venderte un proyecto deportivo que está relacionado con ambiciones económicas. Como pasó con Al-Thani. Un grupo que quieran y sientan los colores del Málaga. Si no traen mucho dinero pero que sean unas cantidades económicas suficientes para que sea un proyecto ilusionante".

"Tampoco tienen que ser un jeque, un chino... El ejemplo de los clubes de España es que sale mal ese proyecto", descartaba Salado, que aseguraba que no había novedades al respecto más allá de un grupo americano, y apuntaba: "Tenemos que involucrar a las empresas malagueñas y las instituciones. Las inversiones públicas en un club de alta competición siempre tiene un retorno, desde el punto de vista turístico y social. Tenemos que seguir apostando todos. Los clubes deben volar solos pero en momentos complicados la iniciativa pública debe estar ahí y la Diputación va a estar".

Al respecto, Salado espera noticias pronto pero siempre con cautela ante la participación de la propia Diputación: "Vamos a ver qué sucede con la resolución de este conflicto judicial, qué grupo viene a hacerse cargo del Málaga y si ese proyecto es viable, la Diputación estará ahí. Si vemos que puede ser un bluf tomaremos prudencia a la hora de participar".