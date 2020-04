BlueBay "atenderá" la ampliación de capital del Málaga

El Málaga suspendió su Junta General de Accionistas hace semanas por el estado de alarma a partir del coronavirus COVID-19. En ella se estrenaría BlueBay como uno de los accionistas principales después de la sentencia que le daba al grupo hotelero el 49% de las participaciones en el Málaga de la familia Al-Thani (un 97% del total). En la reunión legal de accionistas, el club debería de aprobar las cuentas para el presente año y en ella también se plantearía una ampliación de capital que pudiese reportar dinero a la entidad en un momento crítico como el que vive.

De momento, no ha una fecha para que se pueda celebrar el acto, pero el presidente de BlueBay Jamal Satli manifestó en Radio Marca que "uno de los puntos del día será la ampliación de capital e iremos a atenderla. Se hará la ampliación de capital correspondiente con y de la mano de las administraciones con el programa que nosotros queremos desarrollar. No tenemos duda de que por parte de las administraciones habrá apoyo para llevar las cosas adelante. Por parte del administrador judicial, lo que quiere es lo mejor para el club y la ampliación de capital se realizaría".

De este modo, el Málaga podría obtener ingresos que ayuden a solventar su peliaguda situación económica. Además, Satli reconoció que el propio Al-Thani podría también acudir a esa ampliación de capital y ejercer su derecho a suscribirla en la proporción que le da la legislación según su participación en el accionariado del club. "Si no lo hace la podrían suscribir el resto de accionistas y si no es así entraríamos en otro escenario que no parece se vaya a producir".

Ahora falta por saber cuándo se realizará la Junta de Accionistas: "Se espera una convocatoria nueva en un plazo de diez o 15 días para planificar las necesidades. Lo único que podemos hacer es esperar. La pelota no está en nuestro campo", espetó Satli. Ahora, los plazos legales para la celebración de la Junta de Accionistas son los que marcarán el paso de la economía blanquiazul. En el hipotético caso de que los Al-Thani no suscribiesen la ampliación de capital podrían perder su condición de máximo accionista del equipo.