BlueBay: "Son maniobras de Al-Thani"

El aplazamiento del juicio entre el jeque Al-Thani y el BlueBay por el 49% de la propiedad del club aún tiene muchos capítulos por delante. No se ha arrojado luz por la ausencia de Abdullah Ghubn, ex vicepresidente malaguista, al que se declaró en rebeldía por no haberse presentado al procedimiento.

"Esperábamos que se celebrara el juicio. Desgraciadamente, una maniobra más del señor Al-Thani, de tantas que ha hecho, lo impide. Lo único a lo que sirve es a sus intereses personales y no los del club. Ha decidido eso su señoría, está correctamente hecho. Esperemos a febrero y a ver si puede seguir adelante", decía Jamal Satli Iglesis, presidente de Bluebay: "Son temas legales en los que no soy especialista, podría dar una mala explicación. Sin duda, nuestro deseo es que sepamos algo cuanto antes, hace cinco años hubiera sido mejor que ahora. El club no puede ser un negocio".

Carlos Aranguren, abogado de BlueBay, insistió en que "entendemos que es parte de una estrategia del señor Al-Thani de retrasar lo máximo posible todo. Lo ha conseguido con una querella en la audiencia previa del año 2016, que ha sido sobreseída por el juzgado y la audiencia, y ello hace que estemos en diciembre de 2018 sin juicio", afirmó.

Aranguren explicó los motivos del aplazamiento del juicio: "El problema es técnico, se contestó a la demanda diciendo que se contestaba en nombre del señor Ghubn y el juzgado, repasando los autos, vio que no se había puesto los códigos del señor Ghubn. Se ha requerido al procurador en nombre del señor Ghubn para que aportara el poder. La rebeldía se declara desde hoy y hay que notificársela".