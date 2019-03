No está teniendo mucha fortuna en esta primera temporada en el Málaga Badr Boulahroud. El centrocampista marroquí causó baja en la sesión de entrenamiento del conjunto blanquiazul por culpa de una "infección respiratoria", según confirmó el propio club de La Rosaleda.

Según trasladan los servicios médicos del Málaga, no es algo grave pero tampoco una situación que se deba ignorar. A Boulahroud le toca ahora estar en un proceso de observación y ver cómo evoluciona, sin que nadie pueda decir a ciencia cierta cuánto tiempo estará de baja. El futbolista se encuentra en su domicilio siguiendo un tratamiento.

Está siendo un año complicado para Boula, que llegó este verano a Málaga procedente del Fus de Rabat por 600.000 euros, siendo el fichaje más caro del verano. Pero no ha terminado de convencer a Juan Ramón Muñiz, que no pone al marroquí desde el 11 de noviembre, en una cita, precisamente contra el Sporting de Gijón.

Luego, tras un mercado invernal en el que no logró salir, llegaron esos problemas burocráticos que tuvieron a Boulahroud varias semanas sin poder salir de Marruecos, algo que provocó el enfado de Muñiz. El asturiano se quejaba de no poder contar con el futbolista a pesar de que no goza de oportunidades.