Brahim debuta con la selección absoluta con un golazo

Brahim Díaz se convirtió en el octavo jugador malagueño en debutar con la selección absoluta de España. El positivo de Sergio Busquets en la concentración que preparaba la Eurocopa propició que el partido ante Lituania en Leganés fuera completado por el esqueleto de la selección española sub 21 que el jueves pasado quedó eliminada en las semifinales del Europeo de la categoría ante Portugal. El malagueño fue uno de los referentes en esta grupo de edad y ahora le ha llegado un premio tras pasar antes por sub 17, sub 19 y sub 21. Y partió como titular en el partido, en una alineación histórica porque en 101 años sólo en el primer partido fundacional en 1920 hubo 11 debutantes.

Entre los 20 citados por Luis de la Fuente, que ejerció como seleccionador provisional, estuvo el malagueño. A efectos oficiales, el partido computó como de la selección absoluta aunque sus componentes sean de 23 años o menores. De hecho técnicamente Brahim ya no es sub 21 aunque tenga 21 años, una vez disputado el Europeo. En una situación parecida debutó el canterano malaguista Pablo Fornals, en la preparación para la Eurocopa de Francia, cuando faltaba media selección por las finales de Champions Atlético-Madrid y Europa League con el Sevilla en liza. Fue el último jugador formado en las categorías inferiores malaguistas que debutara en la selección. Brahim tomó el relevo y lo hizo con muy buen gusto. Metió un golazo, el 2-0. Gonzalo Villar le asistió para que recibiera en la parte derecha (jugó partiendo de esa banda) del área. Controló, amagó y disparó para batir con un disparo potente, a media altura y cruzado al meta báltico. Jugó los 90 minutos, dejando controles y alguna aceleración marca de la casa del malagueño. 4-0 acabó el partido.

El jugador criado en la barriada del 4 de Diciembre se unió a un selecto club en el que están los mejores jugadores malagueños de la historia. El primero fue el antequerano Chuzo, que jugó un partido en Austria en 1960 (3-0) cuando tenía 20 años y jugaba en el Atlético de Madrid. Después vendría a Málaga y acabaría ahí su carrera. Le siguió Miguel Ramos Vargas, Migueli, mito del malaguismo, que debutó con 30 años, en 1972, en un partido en Irlanda del Norte y sumaría otra intercionalidad más después. Siguió Juan Gómez, Juanito, que debutó en 1976 en un partido ante Yugoslavia cuando era futbolista del Burgos. Jugaría el de Fuengirola 34 partidos con España y metió ocho goles, con la Eurocopa de 1980 y los Mundiales de 1978 y 1982.

En 1981 se estrenó Esteban Vigo, con 26 años y ya siendo parte del Barcelona, en un partido en Austria, el primero de tres. Otro veleño, Fernando Ruiz Hierro, sería uno de los mitos de la selección española. Sumaría 89 internacionalidades, con 29 goles. Se vistió de largo en 1989, con 21 años y siendo jugador del Valladolid, en un choque ante Polonia. Jugaría cuatro Mundiales y dos Eurocopas. Además, ejercería como seleccionador, tras el terremoto que provocó la firma de Julen Lopetegui por el Real Madrid, en el Mundial de Rusia’18.

Tendrían que transcurrir más de 20 años hasta el debut de otro malagueño en la selección. Fue Isco Alarcón, aún como jugador del Málaga, en 2013 y con 20 años, en un amistoso ante Uruguay, relevando a Iniesta. El del Arroyo de la Miel ha jugado 38 partidos con España y ha metido 12 goles. Sólo jugó la fase final de Rusia’18 y, aunque empezó contando para Luis Enrique, su falta de protagonismo en el Real Madrid le ha ido postergando hasta no contar. El último en debutar fue Juanmi Jiménez, en 2015 en un partido amistoso ante Holanda en el Amsterdam Arena. Del Bosque lo llamó en su gran año con Javi Gracia (gol de la victoria en el Camp Nou incluido).

Y ahora le llegó el turno a Brahim Díaz. Ni en el Manchester City, adonde se fue cuando aún era jugador infanil del Málaga, ni en el Real Madrid había consieguido en la élite la continuidad que sí ha tenido esta temporada en el Milan, cedido por el club blanco. Siete goles y cuatro asistencias, con actuaciones claves en el tramo final para asegurar el regreso a la Champions del club rossonero. Habitual en la selección desde que fuera subcampeón de Europa sub 17, ha acabado su periplo en categorías inferiores en este Eurocopa sub 21, aunque aún tiene opciones de engacharse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Las lista la ofrecerá Luis de la Fuente a finales de junio. Dependiendo de cómo vaya la Eurocopa habrá más o menos opciones de que los jugadores en edad doblen competiciones. Con esa situación de imprevisibilidad con el Covid-19, el malagueño debutó con la absoluta antes de un verano clave en su futuro. Con contrato con el Madrid, el Milan le quiere a toda costa de vuelta. Y ya puede decir que es el octavo internacional absoluto malagueño.