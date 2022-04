Brandon Thomas y su renovación por el Málaga CF

Brandon Thomas, máximo goleador del Málaga en la presente temporada, es uno de los futbolistas que termina contrato el próximo 30 de junio. Hay sentimientos encontrados con el futbolista mallorquín, que tampoco tiene claro qué hacer cuando finalice su compromiso con la entidad de Martiricos. Juega al coqueteo pero no es tajante.

"No tengo ni idea. Es mi agente quien ha hablado con el club. No estoy centrado en si me tengo que quedar en un equipo o si me tengo que marchar. Estoy centrado en salvar la categoría y en ayudar con goles, asistencias y haciendo un buen papel. Si me dijeran ¿te gustaría quedarte? Yo en Málaga estoy superbién, muy a gusto y cerca de Granada. Me han tratado espectacular. Si hay la posibilidad y las dos partes estamos de acuerdo, al final sería lo mejor", dijo en una entrevista en AS.

Sus asuntos los lleva alguien cercano ya para él: "Es Jordi Capilla y trabaja en Promosport. Le tengo en Málaga porque ha venido a visitarme. Es quien está más en el día a día. Estoy encantado con ellos porque siempre me han tratado con respeto y cariño tanto a mí como a mi familia. Agente y amigo".