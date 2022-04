José Alberto López y el Málaga CF: "El tiempo habla por sí solo"

El primer entrenador del Málaga CF 2021/2022, José Alberto López, había estado todo este tiempo en un discreto segundo plano. El asturiano, despedido tras el partido ante el Ibiza en La Rosaleda, valoró su salida del conjunto malacitano. "Creo que en Málaga estábamos haciendo un buen trabajo. Clubes como el Málaga o el Sporting son clubes con mucha historia, que tienen una ciudad importante detrás y hay mucha exigencia y poca paciencia. El tiempo habla por sí solo, no soy yo quien tiene que juzgar si las decisiones tomadas son buenas o malas, pero ahí está lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y sacando gente joven y cumpliendo todos los objetivos que el club nos había marcado en verano cuando hablamos con ellos, pero el 0-5 del Ibiza precipita la decisión y lógicamente es un resultado que puede hacer que salte todo por los aires y en este caso Pablo, Pedro y yo nos tuvimos que ir a nuestra casa”, dijo en una entrevista en COPE Asturias.

Hablando también del Sporting de Gijón en situación similar a la del Málaga, comparó sus caminos: "Cuando la expectativa está por encima de la realidad del equipo es muy complicado. Aquí en Málaga leímos que fuimos el mejor local de Europa, que en casa hicimos partidos brillantes, que fuera de casa perdíamos pero jugábamos bien, lo mismo, se generó una expectativa que no era la realidad del equipo. La nuestra era movernos en esa zona media en la que nos habíamos movido toda la primera vuelta para intentar ir sentando las bases de la siguiente temporada en la que por proyecto y presupuesto íbamos a tratar de llegar al play off. En esta categoría el dinero no garantiza nada. Es muy difícil. Ahí está la Ponferradina peleando el play off o el Mirandés con su bajo presupuesto y es de los que mejor fútbol despliega. En esos sitios los entrenadores cuando las cosas se tuercen un poco es difícil aguantar porque hay muy poca paciencia”.

“Estoy en Málaga esperando a que los niños acaben el colegio, viendo mucho fútbol, aprovechando el tiempo y retomando el inglés, que lo tenía abandonado. Intentando ocupar el tiempo. Hay que intentar comunicarse, vienen cada vez más jugadores extranjeros y es bueno no tener barreras porque la comunicación es muy importante”, contó de su día a día, confesando que también ha podido tener ya algún banquillo: “Del extranjero he rechazado varias cosas ya, pero creo que mi presente pasa por seguir en España y estamos esperando por alguna oportunidad de mercado en este verano y si no pues cuando empiece la temporada ver qué movimientos se pueden dar. No nos cerramos al extranjero pero que la oferta sea buena a nivel deportivo”.

Regresó la comparativa Gijón-Málaga: "Sporting y Málaga tienen 41 puntos. Hablo con gente del Sporting y todo es malo, negativo, un desastre. Pero en Málaga hay un cambio de entrenador e ilusiona aunque vienen de perder en casa 1-3 con el Eibar. Aquí todo es positivismo, proyecto, crecimiento. En Gijón es lo contrario. Hay que hacer un análisis más profundo de las cosas. Ni todo es blanco ni todo es negro, hay grises”.