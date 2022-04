Lemos: "Pensamos en el Málaga CF y luego veremos"

El jugador de la UD Las Palmas, próximo rival liguero del Málaga CF, Álvaro Lemos habló ante los medios de la situación de su equipo, que aún aspira a play off: "Vamos a ir partido a partido. Pensamos en el Málaga, que es el primer objetivo y luego ya veremos si no nos da pues es lo que hay. Vamos a intentar hacer el el pleno al 15. Ganar cada partido. Ahora, pensando en el viernes que es el partido que tenemos ahora. Estamos súper focalizados en este encuentro y luego ya Dios dirá. A mi me encantaría jugar un play off con Las Palmas, ascender... Pero vamos a ir partido a partido y somos realistas, está difícil. Hemos llegado tarde a esta situación. Hemos perdido muchas oportunidades y ahora es lo que toca. Vamos a centrarnos en dar todo lo mejor que tenemos durante estos cinco partidos. Si no nos metemos, pues lo que ya he dicho, dar la enhorabuena, pero que se lo pongamos lo más difícil posible a nuestro rival".

Tienen que doblegar al Málaga y esperar caídas ajenas: "Matemáticamente no da. Ganando cinco de cinco. Estamos a cinco puntos. No depende de nosotros. Vamos a intentar ganar los cinco partidos, vamos a ir partido a partido y centrados en eso. No sé lo que van a hacer el resto de rival si ganas los cinco, obviamente al Oviedo ya le ganas. Pero hacer matemáticas no sirve de nada, ni números. Hay que ir partido a partido y centrarse en el viernes, que es lo más importante".