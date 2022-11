Bravo: "Le dije a Guede que aguantase una semana más"

Francis Bravo estuvo en el plató de Área Malaguista analizando la situación del Málaga CF y también repasando un 2022 que para él ha estado lleno de experiencias. De vuelta en el Atlético Malagueño, el técnico contó cómo fueron las últimas horas antes de la salida de Pablo Guede y el cuerpo técnico del que el paleño formaba parte. El Capi le aconsejó que aguantase un poco más antes de llegar al final.

“Son momentos muy difíciles, porque eso llega por la racha del equipo pero viene de un partido tremendamente injusto de la forma en que has perdido y supone esa guinda para tu destitución. Yo le dije a Pablo que no dimitiera porque creo que era demasiado pronto para que tú plantees una dimisión y estábamos convencidos de que esa dinámica iba a mejorar. Lo estábamos porque los jugadores estaban implicados en el trabajo durante la semana. No veíamos una diferencia entre plantilla y cuerpo técnico, que puedas decir ‘oye, los jugadores no están con nosotros, vámonos porque esto es insalvable’. Eran otro tipo de circunstancias. Le dije: ‘Pablo, vamos a esperar esta semana, vamos a darnos la oportunidad de ganar en La Rosaleda. Si nos tenemos que ir, vámonos al menos con una victoria en La Rosaleda y si quieres después poner tu cargo a disposición del club’. Estábamos convencidos de que podíamos ganar ese partido ante el Villarreal en casa. No se dieron las circunstancias, puso su cargo a disposición del club, algo que le honra. Para él fue muy difícil tomar esa decisión por lo que suponía este proyecto”, se extendió Bravo relatando este episodio que es historia viva del Málaga.

Pero Bravo, parte del personal del club, no acababa ahí su viaje, sólo el camino con Guede. “No me costó mucho, pero sí es verdad que estuve una semana bastante fastidiado y me planteaba mi continuidad porque uno no quiere ser un lastre para nada y con el Málaga no iba a haber ningún tipo de problema. Pero sí esa desilusión de qué poco tiempo hemos durado, no nos ha dado tiempo a saborear un poco el proyecto, entonces a nivel anímico estaba bastante decaído y me planteé incluso no continuar. Creo que luego era la mejor opción. Me quedé porque el Málaga quería que me quedara y segundo porque creo que mi trabajo lo hago bien. Tengo muy buena conexión con el cuerpo técnico del filial, con el cual no he dejado de tener nunca contacto, de hecho era mi puesto natural antes de la llegada de Guede, con lo cual no hacía nada diferente a lo que estaba desempeñando”, contó en 101 Televisión.

No cabe duda de que 2022 ha sido un año movidito para Bravo: "Situaciones que no había vivido como entrenador. Sí que fueron varias etapas, esa primera tras José Alberto estuvimos días hasta que vino Natxo. Luego cuando se incorpora Pablo decide contar conmigo, fueron dos meses difíciles, intensos, pero de una forma u otra se consiguió el objetivo de la permanencia. Empezamos con una ilusión que imagínense, para Pablo era la ilusión de su vida. Para mí, imaginen lo que significa estar en ese cuerpo técnico en el equipo de mi ciudad. A nivel de trabajo pienso que no hemos podido trabajar más. Por desgracia, mandan los resultados en este negocio. No funciona con otra cosa".

Continuó sobre esa idea: "Siempre se tiene la percepción de que el resultado es lo que te marca el rendimiento y es un poco injusto. Se puso toda la ilusión y ganas del mundo para confeccionar una plantilla muy competitiva. Pasamos por momentos en los que el equipo no tuvo una línea brillante de juego pero sí momentos puntuales. Estábamos en esa dinámica donde el balón no entra. Contra el Burgos, uno de los equipos que mejor defiende, Rubén Castro tuvo tres mano a mano y en la dinámica que estaba Caro, los paró los tres. No es que los fallara Rubén. Y como esas, varias más. Igual que fue una ilusión grandísima, también es una desilusión enorme que no haya podido tener continuidad el proyecto que empezamos".

Autocrítica

“Nosotros somos los primeros que intentamos ver en qué se estaba fallando y por qué el equipo no conseguía resultados. Te planteas, ¿teníamos que trabajar más? No sé si se podía trabajar más. La percepción que teníamos de los jugadores es que estaban implicados, que estaban enfocados en los partidos, que hacen unas semanas de entrenamientos brutales y llega el partido y no lo sacas adelante. ¿Y cómo enfocas eso? Es difícil de explicar que tú hayas visto todo eso y que el domingo no tenga recompensa. Creo que pudimos tener más recompensa, no digo ganar todos los partidos, algunos más sí”.

Principal error

“No llegamos a ese punto de decir dónde está el verdadero problema, en qué punto está. No lo podría decir, no nos lo explicamos. Cada uno puede tener su opinión, plantilla descompensada, falta de extremos. Pero al principio todo el mundo estaba ilusionado con los jugadores que se estaban firmando, luego el balón empieza a rodar y no salen las cosas. Los jugadores no están en su mejor versión, posiblemente nosotros no hayamos tomado las mejores decisiones, porque es así. Como esto es tan multifactorial no podría decir algo en concreto”.

Bandas

“Podemos entrar en ese debate. El entrenador tenía una idea muy concreta de lo que quería y firmó jugadores para eso. Hay futbolistas no catalogados como extremos pero han desarrollado muchos partidos como extremo. Gallar, Fran Villlalba. Son versátiles y se podían adaptar a la idea del entrenador y además flexibilizar un cambio de sistema. Depende de la idea de cada entrenador”

Sistemas

“Uno da por hecho cosas que luego no se dan. El sistema de cuatro defensas quién no lo ha jugado a lo largo de su carrera, es el más utilizado. Das por hecho que es más fácil adaptarte, no necesitas tanto como trabajar la línea de tres. Que además dentro de esa línea de tres había comportamientos que queríamos, como que fuera agresivos. Se da por hecho que han jugado tanto que no habrá problemas para asimilarlo”.