Pepe Mel: fichajes,liderazgo y fortuna

Pepe Mel hizo acto de presencia en el programa Gol a Gol de Canal Sur tras la victoria crucial del Málaga CF ante la Ponferradina: "Un paso más, el Málaga por desgracia sigue en descenso. Un triunfo nos da estabilidad y serenidad, pero nada más. ¿Qué hay que celebrar? Nada, hemos ganado un partido, que es importante. Pero ya pensamos en el siguiente, en el Levante. ¿Una nota? Estamos suspendiendo mientras estemos ahí metidos, tenemos que salir de esa posición para demostrar lo que es, para que no nos atenacen los miedos y la responsabilidad. El equipo tiene entereza, no se hunde, algo que le he dicho durante mucho tiempo a los jugadores. La sensación de equipo la tenemos que dar en todo momento. En Zaragoza nos repusimos de estar con 10 y nos pusimos por delante, el de Copa lo sacamos en un momento difícil, el Sporting también lo empatamos...".

El técnico madrileño confirma que por fin la suerte está cambiando: "Ya era hora de que la fortuna ayudara. Esto es un juego, no es dos más dos cuatro. Cuando llegué a Málaga y cogí el equipo mi primera obsesión era cortar la hemorragia de goles en contra. Estamos 1-0, 0-1, 1-1... Cuando lo hemos podido arreglar ahora hay que arreglar más cosas. Me encontré un vestuario derrotado. He sido futbolista y un futbolista tiene sentimiento de culpabilidad cuando un entrenador se marcha porque él tiene culpa. Entonces, en una situación para un club grande como el Málaga, en una ciudad tan futbolera, es difícil. Ahora estamos en una fase de que son errores técnicos y tácticos".

Si algo está dejando claro Pepe Mel es que tiene bastante experiencia en el mundo del fútbol y es muy cercano: "En el descanso les dije tras fallar el penalti que todo se podía arreglar, que no había nada perdido. Intento controlar las emociones. Son 700 partidos en la élite, un entrenador es el líder del equipo pero también el espejo. Si me ven nervioso, fuera del papel, haciendo cosas no normales... Tienen que verme normal, que vean que creo en ellos, que vamos haciendo cosas poco a poco bien. Un entrenador no se impone, se gana. Tienen que creer en ti, estando contigo, estando a tu lado. Una táctica errónea, si convences a la plantilla, es buena porque cree en ella. Entonces es que de verdad eres líder".

Respecto al esperado mercado de invierno: "Los refuerzos llegarían para el 1 de enero y hasta entonces hay que hacer muchos puntos, hay 12 en juego más la Copa del Rey. La afición del Málaga lo tiene muy claro. Sólo los futbolistas pueden sacar al club de esto, ni Manolo, ni el administrador, ni yo. Son ellos. La afición está dando una muestra de cómo se apoya al equipo, dándole confianza y no pitando a nadie. Era importante ganar, no era tanto cómo, sino ganar. La gente se fue con una sonrisa, estoy seguro de que el esfuerzo de Zaragoza estaba en la retina. Estamos en deuda, hay que sacar al equipo de ahí. Si los entrenadores supiéramos el por qué las cosas van mal... Es fútbol, no tenemos esa varita mágica. Sí me veo capacitado para sacar esto. Cuando uno tiene un trabajo vocacional es porque cree que lo puede hacer bien, pero la clave son los futbolistas".

También aprovechó para contar alguna anécdota sobre Pedri, quien hizo debutar en la élite, ahora que está el Mundial de Qatar presente: "En la pretemporada de 2019, estaba Pedri con 16 años en Las Palmas. Estábamos en Marbella, cuando venimos a la península hacemos varios partidos. Jugamos contra Cádiz, Granada, Almería... Contra el Betis jugamos en el Villamarín en el homenaje a Rubén Castro y Pedri fue el mejor de los 22. Era un crío, de 16 años. Y me dice el vicepresidente del Las Palmas '¿Tú lo ves?' Le dije, 'Este es millonario y aún no lo sabe".