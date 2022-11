La extraña anécdota entre Rubén Castro, Pepe Mel y un penalti

Pepe Mel ha dejado claro en varias ocasiones desde su reencuentro con Rubén Castro en el Málaga CF que conoce bastante bien al delantero canario. Por lo tanto, una relación de tantos años, tan bonita como él comenta, donde ambos se conocen bastante bien debe tener muchas anécdotas que contar. Poco a poco el técnico madrileño va desmantelándolas, eso sí con suspense, aunque es cierto que casi cada rueda de prensa del entrenador blanquiazul aparece el nombre de Rubén Castro.

El técnico madrileño pasó este domingo por el programa de Gol a Gol de Canal Sur para analizar la situación del conjunto de Martiricos, por suerte para él fue para hablar sobre una victoria, aunque dicha victoria estuvo marcada por el fallo del delantero blanquiazul de una pena máxima. El dato decía que el canario sólo había errado cinco lanzamientos desde los 11 metros de los 40 que ha realizado en su carrera.

Mel desveló entre risas que durante su estancia en el Rayo Vallecano, Rubén erró un penalti que terminaría en su destitución y posterior reencuentro en el Real Betis: "Yo sí lo he visto fallar, más de uno. Él me recuerda uno que falló contra el Girona en Vallecas y me lo recuerda mucho. Supuso que él y yo estuviéramos un tiempo separado porque fue mi último partido con el Rayo Vallecano. Son palabras de Rubén, estuvo muy bien fallado porque supuso que nos reencontráramos con el Betis. El Málaga necesita la mejor versión de todo el mundo, no sólo la de Rubén. Tenemos que dar más, no hablo de físico y entrega, sino de cosas técnicas y de fútbol. El gol que nos mete el Eibar es un error de concepto, de no estar bien perfilado, de elegir la jugada errónea. Perdemos los partidos por un gol, en ese detalle de ganar o perder".